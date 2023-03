Papa Francesco non celebrerà la Domenica delle Palme

Il mondo della Chiesa cattolica e non solo attende notizie dall’ospedale Gemelli di Roma, dov’è ricoverato da ieri Papa Francesco. Il quadro clinico appare in miglioramento ma la Santa Sede ha comunicato che il pontefice non celebrerà la Santa Messa della Domenica delle Palme e, con ogni probabilità, nemmeno quella di Pasqua. Domenica prossima sarà il cardinale Leonardo Sandri a sostituirlo in Vaticano, davanti ai fedeli. Se non dovesse farcela a tornare, invece, per la Settimana Santa, sarà il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, a celebrare le messe al posto suo.

L’annuncio di Re: «Domenica delle Palme celebrata dal cardinal Sandri»

Il Papa, quindi, domenica non ci sarà. Non è ancora chiaro quando il quadro clinico permetterà a Bergoglio di lasciare il Gemelli di Roma. Le sue condizioni migliorano ma serve cautela. Tanto che il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, ha dato l’annuncio riguardo alle celebrazioni di domenica prossima. Le Palme saranno «celebrate dal cardinale Leonardo Sandri». Il vicedecano del collegio sostituirà quindi Papa Francesco. «Speriamo che il Papa sia presente alla celebrazioni della Settimana Santa», ha poi aggiunto Re, che da decano e da prefetto emerito della Congregazione per i vescovi dovrebbe sostituire Bergoglio in caso di assenza nel giorno di Pasqua e per tutta la Settimana Santa.

Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera. — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 30, 2023

Sandri: «Avvertito già lunedì scorso»

Ed è lo stesso Sandri a confermarlo all’Ansa: «Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme. Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all’altare».

Bruni: «Prima di pranzo si è raccolto in preghiera»

Intanto la Sala Stampa vaticana, attraverso il direttore Matteo Bruni, continua a diramare bollettini e a raccontare lo stato in cui versa Papa Francesco. «Ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate», spiega Bruni, che aggiunge, «ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia».

