Papa Francesco starebbe pensando alle dimissioni ma i collaboratori smentiscono

Papa Francesco starebbe pensando di lasciare il soglio pontificio e abdicare come fece il suo predecessore Benedetto XVI. L’indiscrezione, rilanciata da alcuni quotidiani e dall’agenzia Ap, è alimentata dalle precarie condizioni di salute di Bergoglio che da un mese si sposta sulla sedia a rotelle e dalla decisione di visitare L’Aquila il prossimo 28 agosto in occasione della chiusura delle celebrazioni della Perdonanza celestiniana. Il capoluogo abruzzese, infatti, è storicamente legato alla memoria di Celestino V, il primo Papa dimissionario della storia. Anche Ratzinger, quattro anni prima di dare le dimissioni, visitò la tomba del predecessore.

Le possibili dimissioni di Bergoglio e il concistoro di fine agosto

I rumors su una possibile abdicazione del Santo Padre si sono moltiplicati dopo che Bergoglio ha annunciato per il 27 agosto un concistoro per creare 21 nuovi cardinali, di cui 16 con meno di 80 anni e quindi in grado di votare al prossimo conclave. Dopo l’appuntamento sono fissati due giorni di colloqui sulla costituzione apostolica che riforma la burocrazia vaticana. Il testo permette alle donne di dirigere gli uffici vaticani, impone limiti di mandato ai dipendenti sacerdotali vaticani e trasforma la Santa Sede in una istituzione al servizio delle Chiese locali e non il contrario. Come ricorda Ap, Bergoglio nel 2013 venne eletto per riformare la Curia romana. Visto che la riforma può dirsi conclusa, Francesco potrebbe ora decidere di fare un passo indietro. «Con la notizia di oggi che il Papa andrà all’Aquila nel bel mezzo del concistoro di agosto, tutto è diventato ancora più intrigante», ha twittato il vaticanista di La Croix International Robert Mickens.

With today's news that @Pontifex will go to L'Aquila in the very middle of the August consistory, it all got even more intriguing…https://t.co/E0ivKdwH2J — Robert Mickens (@robinrome) June 4, 2022

I collaboratori di Bergoglio smentiscono l’ipotesi di dimissioni

Questa settimana, uno dei suoi più stretti consiglieri di Bergoglio, il cardinale honduregno Oscar Rodriguez Maradiaga, ha definito infondate queste ricostruzioni. «Penso che queste siano illusioni ottiche, illusioni cerebrali», ha detto Maradiaga a Religion Digital, un sito cattolico in lingua spagnola. Secondo lo storico della Chiesa Christopher Bellitto la maggior parte degli osservatori crede che alla fine Francesco si dimetterà, ma non prima della morte di Benedetto. «Non ci saranno due ex papi in giro», ha spiegato in una e-mail, definendo quella di agosto una semplice visita pastorale.

Quando Benedetto XVI lasciò la sua stola sulla tomba di Celestino V

A L’Aquila si trova la tomba di Celestino V che si dimise dopo solo cinque mesi di pontificato nel 1294. Benedetto XVI visitò la città colpita dal terremoto nel 2009 lasciando la sua stola sulla tomba. Quattro anni dopo l’85enne pontefice tedesco si sarebbe dimesso dicendo di non avere più la forza fisica e mentale per portare avanti il pontificato.