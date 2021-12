Parigi, Papa Francesco accetta la rinuncia dell’arcivescovo Aupetit

Papa Francesco ha accettato la rinuncia dell’arcivescovo di Parigi Michel Aupetit. Lo ha annunciato il 2 dicembre il Vaticano con un comunicato. Da oggi a guidare l’arcidiocesi di Parigi sarà monsignor Georges Paul Pontier. Michel Aupetit aveva presentato le sue dimissioni al pontefice dopo essere stato accusato dalla stampa di avere avuto nel 2012 una relazione con una donna, liaison che l’arcivescovo ha sempre negato pur riconoscendone il carattere ambiguo. «Sono stato ferito dagli attacchi di cui sono stato oggetto», ha scritto Aupetit in una nota. «Domando perdono a coloro che ho ferito e assicuro a tutti la mia amicizia profonda e le mie preghiere».

Dimissioni di Aupetit, la mail da cui si è scatenato lo scandalo

Lo scandalo era partito da una mail scritta dall’arcivescovo a una donna nel 2012. Dai toni, tra i due sembrava esserci un rapporto molto intimo. All’epoca dei fatti, Aupetit era vicario generale di Parigi e la mail, scoperta nel 2020, è stata letta anche dal suo entourage. Secondo il settimanale Le Point, che ha sollevato il caso, la Chiesa di Parigi ha fatto prontamente partire delle indagini interne mettendo a conoscenza dei fatti anche la Santa Sede. Lo stesso Aupetit aveva spiegato al settimanale la sua versione della storia: «Quando ero vicario generale, una donna si è fatta viva a più riprese con visite, email e altro, al punto che a volte sono stato costretto a prendere disposizioni per distanziarci. Riconosco tuttavia che il mio comportamento nei suoi riguardi è potuto sembrare ambiguo, lasciando così sottendere l’esistenza tra di noi di una relazione intima e di rapporti sessuali, cosa che smentisco con forza. All’inizio del 2012, ho informato il mio padre spirituale e, dopo aver discusso con l’arcivescovo di Parigi di quel tempo, il cardinale André Vingt-Trois, ho deciso di non vederla più, comunicandoglielo. Nella primavera 2020, dopo aver ricordato questa vecchia situazione con i miei vicari generali, ho avvertito le autorità della Chiesa». Da oggi, temporaneamente la guida dell’arcidiocesi di Parigi è affidata a un amministratore apostolico. Si tratta di monsignor Georges Paul Pontier, 78 anni arcivescovo emerito di Marsiglia, diocesi che ha guidato per 13 anni.

