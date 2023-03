Papa Francesco, come sta dopo il malore: «Notte tranquilla, medici ottimisti»

Secondo quanto appreso da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove Papa Francesco è ricoverato da ieri nello speciale appartamento dei Papi, il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla. All’ospedale raccontano di un paziente che già ieri sera stava meglio, un po’ provato ma vigile e sereno dopo una giornata di esami clinici seguiti al malore accusato intorno all’ora di pranzo. Il bollettino ufficiale della Santa Sede ha reso noto che si è trattato di un’infezione respiratoria e ha escluso il Covid. Esclusi, pare, anche problemi cardiaci e polmonite.

Come sta Papa Francesco

Nell’appartamento papale, Bergoglio è seguito costantemente dall’infermiere personale Massimiliano Strappetti. Fonti del nosocomio hanno fatto sapere che ieri sono stati eseguiti tutti gli esami del caso e che ora è tutto sotto controllo. In particolare la Tac toracica ha dato esito negativo, elemento valutato con sollievo dall’entourage. Intanto si continua a verificare la saturazione dell’ossigeno nel sangue tramite una macchina dell’emogasanalisi presente nella stanza.

Annullati gli impegni previsti in questi giorni, tra cui la registrazione di un’intervista programmata per il programma Rai A sua immagine. Niente di certo invece sulle celebrazioni pasquali, anche se i medici si sarebbero detti ottimisti sulla sua presenza. Il programma prevede questa domenica (2 aprile) la Domenica delle Palme e, la prossima settimana, l’entrata nel vivo del Triduo Pasquale con le consuete cerimonie a partire da giovedì. Non si esclude che possa scattare un piano B per consentire a Francesco di riprendersi al meglio.

La preoccupazione di Joe Biden

Intanto la notizia del suo ricovero ha fatto il giro del mondo ed è stata ripresa dai quotidiani di tutto il globo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a margine dell’incontro con il presidente argentino Alberto Fernandez, ha affermato di essere preoccupato per le sue condizioni di salute definendo il Papa «un caro amico».