Papa Francesco: «C’è chi non vuole figli e adotta cani e gatti». Scatta la polemica sui social

«Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli». A dichiararlo è stato Papa Francesco durante l’udienza generale di questa mattina. Una frase pronunciata durante la catechesi su maternità e paternità e che suona quasi come una denuncia. Le famiglie sono state al centro del discorso del pontefice, che ha generato però numerose polemiche sui social.

Papa Francesco: «Negare maternità e paternità ci diminuisce»

«Fa ridere ma è la realtà», ha continuato poi Papa Francesco durante l’udienza generale. E tornando a parlare delle famiglie ha spiegato il suo punto di vista: «Questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli». Bergoglio ha poi proseguito chiedendo a San Giuseppe di «svegliare le coscienze» e sottolineando che «avere figli, paternità e maternità è la pienezza della vita di una persona».

Papa Francesco: «Più rischioso negare maternità e paternità»

Il discorso di Papa Francesco si è chiuso poi parlando anche di consacrazione a Dio e adozione. «C’è la paternità e la maternità spirituale per chi si consacra a Dio ma coloro che vivono nel mondo e si sposano pensino ad avere figli», ha dichiarato. «Saranno loro che vi chiuderanno gli occhi e anche se non potete avere figli pensate all’adozione». Il rischio di avere un figlio, che sia naturale o adottato, per il Pontefice è comunque minore di quello scaturito dal «negare la paternità e maternità. A un uomo e una donna che non lo sviluppa manca qualcosa di importante».

Piovono critiche sui social dopo il discorso del Papa

E dopo il discorso di Papa Francesco non potevano mancare le critiche social. Tanti gli utenti che su Twitter hanno risposto semplicemente postando le foto dei propri animali domestici. Cani e gatti che sono «come figli», rispondono all’udienza del Pontefice. Altri si affidano alla consueta ironia. Una donna scrive, ad esempio: «Mia figlia non ha mai chiesto un fratellino ma sempre e solo un cane. Ora le dirò che per colpa sua l’umanità sta morendo!». Altri parlano dell’impossibilità a causa delle condizioni economiche, altri ancora del controsenso della Chiesa che non permette ai sacerdoti di sposarsi. Stavolta le parole del Papa non sono piaciute proprio a tutti.