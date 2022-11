Papa in Bahrein: «I diritti umani non vengano violati, no alla pena di morte»

«(…) la libertà religiosa diventi piena e non si limiti alla libertà di culto». Così Papa Francesco in Bahrein parla con le istituzioni durante la sua visita. «Penso anzitutto al diritto alla vita, alla necessità di garantirlo sempre, anche nei riguardi di chi viene punito, la cui esistenza non può essere eliminata» spiega il Papa in riferimento alla pena di morte.

Papa Francesco in Bahrein parla di libertà religiosa e non solo

«(…) non vi siano discriminazioni e i diritti umani fondamentali non vengano violati, ma promossi» prosegue il Pontefice. Francesco è il primo Papa che arriva in questa parte remota del mondo. Per la Chiesa, invece, è il 39esimo Viaggio apostolico internazionale nel Regno del Golfo. «Guardando alla Penisola arabica, i cui Paesi desidero salutare con cordialità e rispetto, rivolgo un pensiero speciale e accorato allo Yemen, martoriato da una guerra dimenticata che, come ogni guerra, non porta a nessuna vittoria, ma solo a cocenti sconfitte per tutti. Porto nella preghiera soprattutto i civili, i bambini, gli anziani, i malati e imploro: tacciano le armi, impegniamoci ovunque e davvero per la pace» spiega il Papa, in riferimento alle diverse guerre che ci sono in questa parte del mondo.

Un altro riferimento importante riguarda il lavoro. «(…) spesso il lavoro, prezioso come il pane, manca. Spesso è pane avvelenato, perché schiavizza. In entrambi i casi al centro non c’è più l’uomo, che da fine sacro e inviolabile del lavoro viene ridotto a mezzo per produrre denaro. Non si può dimenticare che nei nostri tempi c’è ancora troppa mancanza di lavoro e troppo lavoro disumanizzante. Ciò comporta non solo gravi rischi di instabilità sociale, ma rappresenta un attentato alla dignità umana» continua Francesco.

L’accento sui diritti umani

La religione ufficiale in questo Paese è l’Islam. Il viaggio si concluderà il prossimo 6 novembre. Nel Paese vige anche la Sharia, ovvero la legge islamica. Il Paese ha una popolazione di 1,5 milioni di abitanti (240 mila di origini straniere).

«A livello pastorale sono molto entusiasti gli 80.000 membri della comunità cattolica, impazienti di vedere Papa Francesco e ricevere la sua benedizione. È solo la seconda visita del Papa in un paese musulmano. A livello statale ci aspettiamo la continuazione del dialogo interreligioso tra la Chiesa cattolica e il mondo musulmano, che è stata la preoccupazione del vescovo di Roma fin dall’inizio del suo pontificato» ha spiegato il Vescovo Paul Hinder OFM Cap. Amministratore apostolico dell’Arabia del Nord (Bahrein, Kuwait, Qatar).