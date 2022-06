Perché Papa Francesco ha citato Anna Magnani

Il Papa contro il mito dell’eterna giovinezza, che porta sempre più persone a ricorrere alla chirurgia estetica per cancellare i segni dell’età. Questo uno dei temi affrontati da Francesco nell’udienza generale in Piazza San Pietro, continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia. E Bergoglio, per esprimere al meglio la sua posizione, ha citato una grandissima del cinema italiano, Anna Magnani: «Quando le dissero che doveva togliere le rughe, lei rispose: “Non toccatele”. Le rughe sono simbolo della maturità. Non toccarle per diventare giovani: interessa la personalità e il cuore delle persone».

La frase di Anna Magnani sulle sue rughe

«Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele!». È questa la celebre frase attribuita ad Anna Magnani, rivolta al suo truccatore, a cui ha fatto riferimento il Pontefice. Che poi ha detto: «La nostra epoca e la nostra cultura, che mostrano una preoccupante tendenza a considerare la nascita di un figlio come una semplice questione di produzione e di riproduzione biologica dell’essere umano, coltivano poi il mito dell’eterna giovinezza come l’ossessione disperata di una carne incorruttibile».

Il Papa contro il mito dell’eterna giovinezza

«La tecnica si lascia attrarre da questo mito in tutti i modi: in attesa di sconfiggere la morte, possiamo tenere in vita il corpo con la medicina e la cosmesi, che rallentano, nascondono, rimuovono la vecchiaia. Naturalmente, una cosa è il benessere, altra cosa è l’alimentazione del mito. Non si può negare, però, che la confusione tra i due aspetti ci sta creando una certa confusione mentale». Papa Bergoglio ha poi continuato: «Perché la vecchiaia è, in molti modi, disprezzata? Perché porta l’evidenza inconfutabile del congedo di questo mito, che vorrebbe farci ritornare nel grembo della madre, per ritornare sempre giovani nel corpo». E infine: «Il vecchio cammina in avanti, verso la destinazione, verso il cielo di Dio. La vecchiaia perciò è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall’illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica, ma soprattutto perché apre alla tenerezza del grembo creatore e generatore di Dio».