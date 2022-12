Benedetto XVI, il papa emerito morto a 95 anni

«Con dolore informo che il papa emerito Benedetto XVI è deceduto oggi alle 09:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». È l’annuncio che i fedeli temevano da giorni: Joseph Ratzinger, 265esimo pontefice della Chiesa cattolica, è scomparso all’età di 95 anni. Mercoledì papa Francesco aveva annunciato il peggioramento delle condizioni di salute del suo predecessore, chiedendo per lui «una preghiera speciale»: Benedetto XVI aveva iniziato ad accusare in particolare problemi respiratori, come trapelato dal Vaticano. Da lunedì 2 gennaio il corpo del papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli.

Papa dal 2005 al 2013

Benedetto XVI è stato il 265esimo papa della Chiesa cattolica. Diventato pontefice il 19 aprile 2005, annunciò la volontà di rinunciare al ministero di vescovo di Roma nel concistoro ordinario dell’11 febbraio 2013: il passo indietro si concretizzò poi il 28 dello stesso mese. Dopo le sue dimissioni, il 13 marzo Bergoglio fu eletto Papa: era da giovedì 2 maggio 2013 che, dentro le Mura vaticane, convivevano due Papi. Ratzinger, in particolare, viveva nel monastero Mater ecclesiae, assistito dal fido segretario Georg Gänswein e dalle suore laiche dell’ordine Memores domini. Benedetto XVI è stato il pontefice più longevo della storia: Leone XIII morì a 93 anni agli inizi del secolo scorso, Clemente XII a 87 e Clemente X a 86.

Nato in Marktl am Inn, in Baviera, il 16 aprile 1927, Ratzinger era poi cresciuto a Traunstein, cittadina alla frontiera con l’Austria. Ordinato sacerdote nel 1951 dopo gli studi presso la Scuola superiore di Frisinga e l’Università di Monaco, aveva insegnato dogmatica e teologia a Bonn, Münster e Tubinga. La sua intensa attività scientifica lo aveva portato a svolgere importanti incarichi in seno alla Conferenza Episcopale Tedesca. Nel 1977 fu nominato da papa Paolo VI prima Arcivescovo di Monaco e Frisinga e poi cardinale: Montini gli assegnò il titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L’anno successivo prese parte ai conclavi che elessero al soglio pontificio Albino Luciani e Karol Wojtyła. Nel 1981 Giovanni Paolo II lo nominò prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, organo della Santa Sede che si occupa di vigilare sulla correttezza della dottrina cattolica: mantenne la carica fino all’elevazione al soglio pontificio. Ratzinger fu eletto papa durante il secondo giorno del conclave, al quarto scrutinio, nel pomeriggio del 19 aprile 2005.