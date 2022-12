Benedetto XVI, condizioni gravi ma stabili. I media tedeschi: «Ha rifiutato il ricovero»

Benedetto XVI versa in condizioni gravi. Dopo l’appello alla preghiera lanciato da Papa Francesco per l’ex pontefice, definito «molto ammalato», i riflettori sulle condizioni di salute di Joseph Ratzinger si sono accesi da ogni parte del mondo. Già ieri dal Vaticano è stato confermato che «nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età». Poi la notte, che è passata senza sostanziali novità. Il Papa emerito è stabile, nonostante le sue condizioni siano gravi, e secondo quanto rivelato da alcuni giornali tedeschi avrebbe scelto lui, in maniera indipendente, di non essere trasferito in ospedale.

Dalla Santa Sede: «Lucido e vigile, ma grave»

Superata la notte, è stato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a presentarsi di fronte a giornalisti da ogni parte del mondo. «Il Papa emerito», ha dichiarato, «è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile». Poi ha ripreso l’appello già lanciato ieri da Bergoglio: «Papa Francesco rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili». Joseph Ratzinger ha lasciato il ruolo di pontefice nel 2013 e a lui è subentrato proprio Papa Francesco. Adesso vive all’ex monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano.

Ratzinger ha rifiutato il ricovero

E dall’ex monstero Mater Ecclesiae in cui risiede, Ratzinger non si è voluto spostare. Lo rivelano alcuni giornali tedeschi Sueddeutsche Zeitung e Spiegel, che hanno sottolineato come il Papa emerito si sarebbe opposto al trasferimento in ospedale e quindi al ricovero. Benedetto XVI resta, quindi, nella dimora che lo ha accolto ormai quasi dieci anni fa. Intanto da ogni parte del pianeta si interrogano sulle sue condizioni. Ha 95 anni e dal Vaticano il primo bollettino ha parlato di un peggioramento della sua salute «dovuto all’avanzare dell’età». A riprendere la notizia tutti i maggiori network, dal NY Times alla Bbc, ma anche altri media europei come El Pais e Le Figaro, tv e giornali internazionali come Al Jazeera e i quotidiani asiatici.