Paolo Zangrillo, chi è il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione

«Bisogna cambiare paradigma e approccio culturale verso i giovani – sottolinea – non possiamo passare loro il messaggio che si può vivere di assistenzialismo. Bisogna garantire opportunità per tutti, i giovani possono giocarsi energie e talenti, la vita si costruisce col sacrificio e la voglia di mettersi in gioco. (…) di dare i soldi ai giovani, bisogna dargli opportunità e fare provvedimenti che aiutino i giovani ad approcciarsi al mondo del lavoro». Così spiegava Paolo Zangrillo da manager.

Paolo Zangrillo, la gaffe sul nuovo ministro della Pubblica Amministrazione

Paolo Zangrillo era stato indicato in un primo momento come ministro della Transizione Ecologica. In realtà, era stato confuso con Gilberto Pichetti Fratin, che invece avrà questo ruolo. Zangrillo, invece, si occuperà della Pubblica Amministrazione, con ruoli manageriali.

Zangrillo ha 61 anni ed è deputato di Forza Italia dal 2018. Laureatosi in Giurisprudenza all’Università degli studi di Milano nel 1987, inizia la sua carriera nel 1992. Lavora per diverse aziende importanti: Magneti Marelli, Fiat, Iveco e Acea.

Il calcio e il fratello Alberto

«Il Grifone è una tradizione di famiglia. Sin da piccoli, io e mio fratello Alberto, con papà Augusto andavamo allo stadio Marassi a seguire la nostra squadra del cuore. Anche quando mio padre si è dovuto trasferire in Lombardia per lavoro abbiamo continuato ad andare al Luigi Ferraris» ha spiegato, con riferimento alla sua squadra del cuore, il Genoa.

«Ho seguito l’iter di formazione che ha portato al reddito di cittadinanza, essendo componente della Commissione Lavoro alla Camera, e la posizione di Forza Italia è sempre stata chiara e netta. Condividiamo l’idea di dare supporto a chi è in povertà e a chi è inabile al lavoro. Così è un provvedimento da cui non si può prescindere ma la parte relativa alle politiche attive si è però rivelata un fallimento» aveva detto poco prima delle elezioni.