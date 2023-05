Paolo Villaggio, in arrivo una fiction Rai dedicata alla sua vita: i dettagli

È in arrivo una fiction Rai dedicata alla vita di Paolo Villaggio. Le riprese del biopic inizieranno quest’estate e saranno dirette da Luca Manfredi.

La fiction Rai su Paolo Villaggio

Dopo l’annuncio della fiction su Mike Bongiorno fatta qualche giorno fa dal figlio Nicolò, arriva la notizia della preparazione di un biopic su Paolo Villaggio. Intitolato Come è umano lei, omaggio ad una delle battute più celebri del personaggio Giandomenico Fracchia interpretato dall’attore, le sue riprese dovrebbero iniziare quest’estate. A comunicarlo è stato il mensile Tivù, specificando che la regia sarà di Luca Manfredi, figlio del celebre Nino Manfredi, e che la produzione è affidata alla Ocean Production.

Impegnati nella produzione anche i figli di Villaggio, Elisabetta e Pierfrancesco, nei ruoli di sceneggiatrice e consulente esterno. Queste sono le uniche indiscrezioni rese note, mentre sul cast c’è il massimo riserbo. Alcune voci ipotizzano che ad interpretare Paolo Villaggio potrebbe essere Victor Quadrelli, famoso su YouTube e reso noto dal programma radiofonico La Zanzara e dalla partecipazione a Italia’s got talent.

Il biopic ripercorrerà la vita dell’attore dagli esordi

La fiction racconterà la storia di Paolo Villaggio dagli esordi della carriera all’esplosione con Ugo Fantozzi. L’attore definito dai critici una grande maschera del cinema al pari di giganti come Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, era nato a Genova il 30 dicembre 1932. Dopo aver frequentato il liceo classico, ha lavorato sulle navi da crociera con l’amico Fabrizio De Andrè, per il quale scriverà anche due canzoni, Il fannullone e Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, per approdare poi al teatro ed al lavoro da impiegato alla Cosider che rappresentò la vera fortuna. Proprio da quest’esperienza, Paolo Villaggio ebbe l’ispirazione per il personaggio di Ugo Fantozzi.

A scoprire il suo talento fu però Maurizio Costanzo, che lo fece esordire prima al Cab 37, un locale romano di cabaret, e successivamente in radio, nella trasmissione Il sabato del Villaggio. L’attore è stato anche doppiatore: ha prestato la voce del neonato di Senti chi parla e Senti chi parla 2 e ha fatto da narratore nella versione italiana del film comico Ma che siamo tutti matti?. Nel 1992 è stato premiato con il Leone d’oro alla carriera e nel 2000 gli è stato assegnato il Pardo d’onore al Festival di Locarno.