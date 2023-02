Paolo Vallesi: moglie, canzoni, vita privata e duetto con I Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Chi è Paolo Vallesi: carriera e vita privata

Paolo Vallesi è nato a Firenze, 18 maggio 1964. A 9 anni comincia a suonare il pianoforte e lavora da giovanissimo nel mondo della discografia come arrangiatore. Nel 1990 pubblica il primo singolo con il quale partecipa ad Un disco per l’estate e l’anno successivo a Sanremo classificandosi al primo posto nella categoria delle Nuove proposte con Le persone inutili, che ottenne il disco d’oro. Nel 1992 torna alll’Ariston nella categoria big e ottiene il terzo posto con La forza della vita. L’album omonimo vende oltre 500.000 copie e ottiene il disco di platino.

Paolo Vallesi è stato sposato con Cinzia e ha un figlio di nome Francesco, nato nel 1997. Il matrimonio è finito dopo vent’anni insieme. Oggi il cantante sembra aver ritrovato la felicità al fianco della compagna Sara.

Le sue canzoni sono state tradotte in varie lingue. Vallesi ha infatti riscosso successo anche oltre confine, tanto che il brano La forza della vita è stato pubblicato in Spagna con il titolo La fuerza de la vida ed è stato utilizzato come inno di ripresa durante la pandemia di Covid. Il 25 marzo 2022 sono usciti sulle piattaforme digitali gli album Io e Noi. Io è un album di canzoni inedite mentre Noi è una raccolta dei più importanti successi di Vallesi reinterpretati con grandi artisti della musica italiana tra i quali, Morandi, Ruggeri, D’Alessio, Masini e Dolcenera.

Un medley che ripercorre le carriere degli artisti

L’artista fiorentino e i Cugini di Campagna duetteranno a Sanremo 2023 diretti dal Maestro Fabio Gargiulo su due dei brani più importanti dei loro repertori. La forza della vita, di Paolo Vallesi, è diventato uno dei più grandi successi degli anni Novanta. Anima mia, invece, è il più grande successo del gruppo, uscito nel 1973 e inciso in varie lingue da parte di artisti internazionali come Dalida, Perry Como e Frida degli ABBA.