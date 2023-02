Paolo Sintoni morto in un incidente sulla E45: addio all’imprenditore

Paolo Sintoni, l’automobilista e imprenditore coinvolto in un incidente sulla E45, è morto dopo essere stato portato all’Ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo, di 53 anni, non è riuscito a resistere e le sue condizioni erano troppo gravi per una ripresa.

L’incidente che ha coinvolto Paolo Sintoni

Paolo Sintoni era stato coinvolto in un incidente lo scorso sabato sera. Le condizioni della sua auto erano terribili e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, tuttavia, sembra che Paolo Sintoni viaggiava verso Ravenna quando improvvisamente ha perso il controllo della sua Lancia Y e si è schiantato contro il guardrail.

Gli operatori sanitari sono accorsi per aiutarli ma nonostante il trasporto al nosocomio l’imprenditore non ce l’ha fatta. Le sue condizioni erano troppo gravi ormai e nella mattinata di domenica ha perso la vita. Al momento dell’incidente erano giunti sulla E45 anche i vigili del fuoco che avevano fatto in modo di liberare il tratto stradale bloccato a causa della Lancia Y di Sintoni presente sulla carreggiata. Erano stati poi i Carabinieri di Savio a liberare la viabilità.

Una perdita grave per la sua comunità

Paolo Sintoni aveva molti amici a Bagno di Romagna ma soprattutto era conosciuto per essere il proprietario dell’agriturismo Pian D’Angelo. La sua scomparsa a soli 53 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua comunità. In molti hanno lasciato messaggi di cordoglio e dolore sui profili social.

Uno di questi recita: «Un grande ristoratore che ti ospitava nel suo bellissimo agriturismo riservandoti tante attenzioni e grande, grandissima ospitalità. Un amico, una persona di grande sensibilità, cordiale e generoso con tutti i suoi clienti. Abbiamo passato con te e Grazia bellissime giornate allegre che porteremo nel cuore. Ci mancherai tanto Paolo. Riposa in pace, che la terra ti sia lieve».