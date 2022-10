Paolo Romani indagato: la GdF gli sequestra 344 mila euro

L’ex senatore Paolo Romani indagato per aver sottratto soldi dai conti di FI. La Guardia di Finanza si è attivata ed è arrivata a sequestrare al politico una somma pari a 344 mila euro.

Il sequestro finanziario all’ex senatore Paolo Romani

Sequestro preventivo di circa 344 mila euro da parte della Guardia di Finanza di Milano nei confronti dell’ex senatore di Italia al Centro Paolo Romani, indagato dalla Procura di Monza per peculato. Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip lo scorso 6 ottobre, è stato eseguito oggi.

Ciò si legge in una nota del Procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi, che ha anche collaborato all’indagine insieme al Pubblico Ministero Claudio Macchia, ed ha interessato somme di denaro depositate su conti correnti in due istituti di credito e un immobile a Cusano Milanino.

L’indagine da parte delle autorità

Gli accertamenti della GdF nei confronti di Paolo Romani rivelano che quando era a capo del Gruppo Parlamentare di Forza Italia, avrebbe preso delle risorse economiche dai conti del partito guidato da Silvio Berlusconi, somma uguale a quella sequestrata con la ipotetica complicità di Domenico Pedico, anche lui indagato per complicità. L’indagine è scattata in seguito a segnalazioni per operazioni sospette sui conti di FI, tra il 2013 e il 2018, «avendo la disponibilità di somme di denaro giacenti» sul conto del partito presso «Palazzo Madama e intestato al gruppo Forza Italia e con delega a suo favore». Inoltre Romani, da come si legge dal capo di imputazione, «si appropriava dell’importo complessivo di 83 mila euro», mediante tre assegni «a lui intestati», spostando questa somma sul conto corrente personale, in una banca di Cinisello Balsamo.

Oltre a questi 3 assegni i finanzieri del Nucleo Speciali di Polizia Valutaria, hanno ricostruito altre due operazioni identiche alle precedenti. Paolo Romani in un file audio depositato in Procura registrato per il suo interrogatorio, spiegava che i movimenti fatti non avevano un doppio scopo quindi erano fatti con «assoluta buonafede», per anticipare le spese del Patto del Nazareno, del 2013.