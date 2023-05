Paolo Portoghesi morto a 92 anni: addio all’architetto del Postmodernismo

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo dell’architettura mondiale. Si è spento quest’oggi, martedì 30 maggio, all’età di 92 anni Paolo Portoghesi, uno dei principali esponenti del Postmodernismo italiano.

L’annuncio della morte di Paolo Portoghesi

A confermare il decesso dell’architetto è stata la moglie dello stesso, l’architetto Giovanna Massobrio, all’Adnkronos. L’artista si è spento questa mattina nella sua casa di Calcata (in provincia di Viterbo) all’età di 92 anni. La compagna dell’artista non ha fornito ulteriori informazioni rispetto alle cause della morte del marito, con il quale viveva da anni in una grande casa alle porte di Roma, immersa nella natura.

Chi era Paolo Portoghesi: la carriera

Portoghesi, quand’era ancora in vita, si era impegnato su due distinti versanti: da un lato la ricerca storica, dall’altro la progettazione architettonica. Il suo principale obiettivo, grazie alle sue opere, era quello di riportare la memoria collettiva all’interno dell’architettura moderna. Il suo tocco inconfondibile sarebbe stato impartito a (tra le altre) la Moschea e il Centro culturale islamico a Roma (un impegno spalmato su una decina d’anni, tra il 1984 e il 1995) oltre al quartiere Rinascimento nel Parco Talenti a Roma (completato nel 2001).

Portoghesi, nato nella Capitale il 2 novembre 1931 e laureatosi nel 1957, era anche uno stimato docente universitario. L’architetto insegnò infatti Storia della critica dal 1962 al 1966 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 1967 al 1977 è inoltre stato professore di storia dell’architettura al Politecnico di Milano (dell’ateneo fu anche preside, dal 1968 al 1976).

La teoria sul quale tutta la sua produzione recente si basava era quella della geoarchitettura. Come riporta AdnKronos stessa, Portoghesi aveva dichiarato a riguardo che essa «cerca di correggere il rapporto architettura-natura sulla base di una nuova alleanza: l’uomo deve smettere di costruire secondo una logica puramente economica che produce spreco di energia, inquinamento e sfruttare il patrimonio degli antichi borghi invece di abbandonarli alla distruzione».