Paolo Kessisoglu annuncia: «Mi sto separando da mia moglie Sabrina Donadel»

Paolo Kessisoglu e la moglie Sabrina Donadel hanno deciso di separarsi. L’ha annunciato lo stesso attore attraverso un’intervista al Corriere della Sera.

Fulmine a ciel sereno quello arrivato da Kessisoglu in persona che, nel rispondere ad una domanda sui suoi genitori, ha menzionato l’imminente separazione con la moglie. L’attore del duo Luca e Paolo ha così affermato: «[…] Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano».

L’attore ha poi spiegato in un recente post su Instagram che, guardando tra le cose appartenenti ai genitori recentemente scomparsi ha scoperto circa trecento lettere che il padre aveva mandato alla madre mentre faceva il militare. Questi documenti gli hanno proprio fatto capire che cos’è il vero amore e quanto si amassero i suoi genitori. Quanto al suo rapporto personale con Sabrina, qualche avvisaglia di separazione era già evidente nei mesi scorsi tanto che una rivista di gossip aveva dichiarato a dicembre 2022 che i coniugi dormivano in stanze separate.

La loro storia d’amore

Sabrina Donadel è nata a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, il 15 giugno 1970. La donna è una giornalista che, dopo aver lavorato a lungo presso le emittenti tv locali del Veneto, è passata a Mediaset, dove ha condotto molti programmi. Ora svolge la sua professione a Sky Arte. Paolo e Sabrina si sono sposati nel 2003 e poco dopo sono diventati genitori della loro figlioletta, Lunitta.