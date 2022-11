Paolo Kessisoglu: moglie e origine del comico tra i volti di LOL 3

Paolo Kessisoglu entra nel cast di Lol 3. L’attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano è stato annunciato oggi, accanto a nomi come Marina Massironi ed Herbert Ballerina. Lol arriva così alla terza stagione su Amazn Prime Video, dopo una prima stagione rivelazione e una seconda dove Lillo ha preso il sopravvento su tutti. Cosa accadrà ora?

Paolo Kessisoglu, tutte le curiosità su di lui

Il cognome particolare di Paolo dipende dal fatto che suo nonno era di origine armena ed era di Smirne. Il vero cognome della famiglia era Keshishian, poi italianizzato Kessisoglu. Il nonno visse per un periodo a Trieste, poi a Genova. Paolo è genovese anche nella tifoseria ed è vegetariano come la moglie Sabrina Donadel. Paolo ha sposato la giornalista nel 2003. La prima passione è stata la chitarra, lasciata solo nel 1991, quando Kessisoglu conosce Paolo Bizzarri, fondando con lui un duo comico incredibile.

I due partecipano a tantissimi programmi televisivi, tra cui Le Iene. La svolta arriva nel 2000, quando prestano la voce nel film Disney Le follie dell’imperatore. Nel 2003 realizzano Camera Cafè. Partecipano anche al Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi, di cui usano in chiave satirica alcune canzoni. Nel 2017 approdano in Rai con Quelli che il calcio.

La carriera in vista di Lol 3

In Lol 3 Paolo dovrà dimostrare di far ridere gli altri concorrenti e chi lo sa se userà anche uno dei personaggi che lo hanno reso celebre, il venditore Paolo Bitta di Camera Café. Paolo ha parecchi assi nella manica e non temerà di usarli contro gli altri concorrenti.

Comico di lungo corso, attore e conduttore Tv, oggi per Paolo arriva una nuova avventura, quella della piattaforma di streaming con la terza edizione di Lol, dove ne vedremo sicuramente delle belle, anche se stavolta non ci sarà Luca Bizzarri.