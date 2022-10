Paolo Emilio Russo, chi è il fedelissimo di Berlusconi con lui in via della Scrofa

Paolo Emilio Russo fa parte della cerchia ristretta dei consiglieri di Silvio Berlusconi. Lo si potrebbe definire addirittura un suo portavoce e proprio per questa ragione lo si è visto in via della Scrofa, mentre accompagnava il leader di Forza Italia all’incontro con Giorgia Meloni per risolvere i dissapori dell’ultimo periodo.

Chi è Paolo Emilio Russo

Il fedelissimo di Berlusconi Paolo Emilio Russo è nato a Como nel 1977. Vive da tempo a Roma ed è laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali, ma dopo aver terminato gli studi decide di intraprendere una carriera come giornalista. Per questa ragione, ha deciso di iniziare a lavorare con il quotidiano La Provincia, proseguendo la sua carriera in quotidiani come Il Foglio oppure Libero.

Si è avvicinato al mondo della politica quando ha iniziato a lavorare come portavoce per Mara Carfagna quando quest’ultima ha rivestito la carica di ministro per le Pari Opportunità. Paolo Emilio Russo è stato portavoce della Carfagna anche quest’ultima era impegnata come vicepresidente vicaria della Camera. Alle ultime elezioni politiche di settembre 2022 è stato eletto deputato con la coalizione di centro-destra nel collegio plurinominale Sicilia 02, come rappresentante di Forza Italia.

Quando il giornalista è diventato un fedelissimo di Silvio Berlusconi

Sono anni che Paolo Emilio Russo è diventato un fedelissimo di Silvio Berlusconi. Infatti, nel 2019, il leader del partito Forza Italia ha voluto Russo come suo consigliere per la comunicazione. Da allora, Paolo Emilio è diventato un punto di riferimento per Berlusconi, una sorta di suo portavoce. Molto probabilmente, è stato lui a curare alcuni aspetti della campagna elettorale per le ultime elezioni, come la scelta di Berlusconi di aprire un profilo social su TikTok.

Insomma, Paolo Emilio Russo fa parte ormai del cerchio ristretto di persone fidate di Silvio Berlusconi e non bisogna meravigliarsi se i due insieme hanno incontrato Giorgia Meloni e hanno optato per il rappacificamento.