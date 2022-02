Paolo Del Debbio, chi è la moglie e chi sono i figli del conduttore di Dritto e rovescio?

Conduttore e autore televisivo, saggista e professore, Paolo Del Debbio è attualmente al timone della trasmissione Dritto e rovescio in onda in prima serata su Rete Quattro ogni giovedì: vediamo chi sono sua moglie e i suoi figli dopo aver illustrato qualche dettaglio della sua carriera.

Chi è Paolo Del Debbio

L’attività televisiva di Del Debbio ha inizio nel 2004 con la conduzione del programma di informazione Secondo voi. Un format che ha guidato fino al 2010 quando ha preso le redini di Videonews Mattino Cinque per tre stagioni insieme a Federica Panicucci.

Dal 2013 al 2015 ha condotto il talk show politico Quinta Colonna seguito da Dalla vostra parte, rotocalco di informazione e di approfondimento del TG4. Dal 2019 è invece il conduttore di Dritto e rovescio. Giornalista pubblicista del 2001, attualmente collabora con La Verità e Panorama.

Paolo Del Debbio: la moglie

L’uomo è stato a lungo sposato con Gina Nieri, dirigente Mediaset. Laureata in Scienze Politiche a Pisa e successivamente specializzata in Giornalismo e Comunicazione di massa alla LUISS di Roma, la donna si è inserita nel mondo televisivo nel 1977 con la nomina di Segretario generale della FIEL, la prima associazione delle emittenti “libere”. Dal 2007 è vicepresidente di RTI, nel cui Consiglio di Amministrazione siede dal 1999, e nell’aprile del 2012 è stata confermata Consigliere di Amministrazione di Mediaset. Sempre in quell’anno ha ricevuto anche l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Del Debbio e la Nieri si sono lasciati dopo diversi anni di matrimonio. Sull’attuale compagna del giornalista aleggia il mistero, dato che lui stesso non ha mai voluto dire nulla se non che non appartiene al mondo della televisione (“ci mancherebbe altro, per carità, Dio ce ne scampi e liberi”). In un’intervista del 2021 ha infatti dichiarato di non essere intenzionato a dire di chi si tratta “neanche sotto tortura”.

Paolo Del Debbio: i figli

Il conduttore è padre di due figlie, Maddalena (1989) e Sara (1992), entrambe nate dall’unione con la sua ex moglie. Molto riservate sul proprio privato, di loro non si ha alcuna informazione né riguardo la carriera né riguardo la sfera personale.