Paolo Cugno trovato morto in cella: nel 2018 aveva ucciso la compagna

Apparentemente svenuto sul letto, nella cella del carcere di Palermo dove si trovava a scontare una pena di 30 anni. Così le guardie carcerarie hanno trovato Paolo Cugno, 32 anni, di Canicattì Bagni, in provincia di Siracusa. L’uomo si trovava in carcere dal 2020.

Paolo Cugno, cosa gli è successo

Il Pubbico Ministero Claudio Camilleri ha richiesto l’autopsia del cadavere del 32enne, che rimane quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Infatti, gli esami potranno rivelare la dinamica esatta della morte. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe alzato dal letto come al solito, ma sarebbe svenuto per via di un arresto circolatorio.

Da quel momento, non si sarebbe più rialzato. Il decesso è stato riscontrato subito, ma per chiarire le dinamiche il Pubblico Ministero ha preferito mettere a disposizione la salma all’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti e non lasciare nessun dubbio. L’uomo era in carcere per il femminicidio della sua compagna, avvenuto nel 2018.

L’iter giudiziario

Stando alle indagini dei Carabinieri e a tre gradi di giudizio, al culmine dell’ennesima lite, Paolo Cugno avrebbe ucciso la compagna Laura Petrolito – che allora aveva 20 anni – a coltellate e poi avrebbe cercato di nascondere il cadavere mettendolo in un pozzo. La donna aveva due bambini piccoli. Il 32enne era stato fermato dai militari e aveva confessato tutto agli inquirenti. Aveva poi dichiarato di essere incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Testimoni hanno affermato poi di aver visto per l’ultima volta la donna allontanarsi con lui prima di sparire nel nulla. Sul corpo di lei furono riscontrate ben 16 coltellate.

Nei diversi gradi di giudizio, il 32enne è stato ritenuto capace di intendere e di volere. La sentenza è stata poi confermata in Cassazione nel 2020. La Corte lo aveva così condannato a 30 anni di carcere. Ora arriva il tragico epilogo.