Paolo Conte – Via con me, il documentario stasera su Rai 3 in onda alle ore 21:20: le cose da sapere

La prima serata di Rai 3 propone Paolo Conte, Via con me in onda questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, a partire dalle 21.20. Prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film e Rai Cinema e diretto da Giorgio Verdelli, il documentario si propone come un viaggio nelle canzoni, nelle opere e nella vita di Paolo Conte, uno dei cantautori più raffinati del panorama musicale italiano degli ultimi 50 anni.

Paolo Conte, Via con me: le cose da sapere sullo speciale in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Paolo Conte, Via con me: di cosa parla il documentario

Dopo il grande successo di publico e critica riscosso alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia e l’uscita nelle sale cinematografiche nel 2020, Paolo Conte, Via con me arriva finalmente sul piccolo schermo. Attraverso filmati, brani e una lunga intervista al diretto interessato, Verdelli mette in scena la grande storia di Paolo Conte, raccontata dalla voce narrante dell’attore Luca Zingaretti, dagli esordi da vibrafonista all’amore per il jazz, fino all’approdo nell’universo del cantautorato. In un intreccio di parole, versi e musica, i telespettatori avranno modo di conoscere meglio l’artista astigiano e addentrarsi nelle melodie dei suoi pezzi, approfondirne il volto più intimo e privato grazie a un focus sulle sue passioni (l’enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema), alle sue riflessioni personali e ai ricordi di amici, colleghi e giornalisti. Oltre ad ammirarne ancora una volta il talento grazie a stralci di alcuni dei concerti live più memorabili della sua carriera: quelli alle Terme di Caracalla a Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Olympia di Parigi. Non mancherà, ovviamente, uno spazio dedicato all’attività di paroliere e ai capolavori scritti per artisti del calibro di Bruno Lauzi, Enzo Jannacci, Caterina Caselli, Adriano Celentano e Jane Birkin.

Paolo Conte, Via con me: chi sono i personaggi intervistati

Tra le voci che condivideranno col pubblico preziose testimonianze su Conte troviamo Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati e Luisa Ranieri. Ma non finisce qui: si aggiungeranno a questo ricco parterre anche Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Patrice Leconte, Jane Birkin e Peppe Servillo.

Paolo Conte, Via con me: dove guardarlo

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Paolo Conte, Via con me è disponibile anche in diretta streaming sul sito e sull’app di Rai Play.