Paolo Ciavarro: età, figlio, Clizia Incorvaia e programmi televisivi

Paolo Ciavarro è il figlio dell’attore Massimo Ciavarro e dell’attrice Eleonora Giorgi. Ecco tutto quello che sappiamo sul compagno di Clizia Incorvaia da cui ha avuto un bambino lo scorso anno.

Paolo Ciavarro: biografia, vita privata, compagna e figlio

Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre 1991, sotto il segno della bilancia, dal padre Massimo Ciavarro e dalla madre Eleonora Giorgi, due famosi attori del panorama italiano. Ha da sempre avuto una forte passione per il calcio, iniziando a giocare all’età di 6 anni per poi continuare nella Roma fino ai 17 anni di età. Ha conseguito la laurea in Economics and Business presso l’Università Luiss di Roma, ma in seguito ha deciso di dedicarsi al mondo della televisione.

Per quattro anni ha avuto una relazione con Alicia Bosco, ma in seguito ha trovato l’amore durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020 legandosi a Clizia Incorvaia. I due hanno avuto un figlio di nome Gabriele nato il 19 febbraio del 2022.

Carriera e lavori

La carriera televisiva di Paolo Ciavarro ha avuto inizio nel 2013 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione del reality Pechino Express in cui ha fatto coppia con il padre. A partire dal 2016 è entrato a far parte del cast di Forum con Barbara Palombelli. Nel 2017 ha condotto, insieme a Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, il daytime di Amici su Real Time.

Nel 2020 è arrivata la partecipazione al reality Grande Fratello Vip, in cui si è classificato al secondo posto con il 44% dei voti e ha conosciuto la sua attuale compagna. Ha poi condotto il programma televisivo Disconnessi on the road su Italia 1 con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi per tornare, infine, a lavorare nel cast di Forum su Rete Quattro.