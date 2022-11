Paolo Cevoli, chi è: spettacoli, moglie del comico di Zelig nel cast di LOL 3

Paolo Cevoli è un comico attivo da tempo a Zelig e un noto cabarettista. Il comico ha deciso di partecipare alla prossima stagione, la terza, di LOL, il noto programma virale trasmesso sul servizio streaming Amazon Prime.

Paolo Cevoli è nato a Riccione il 29 giugno del 1958 ed è cresciuto in una famiglia di imprenditori: il padre e la madre gestiscono un albergo della città in cui vivono, cioè a Riccione. Inoltre Paolo sin da subito si è inserito nel settore turistico diventando collaboratore del padre quando è ancora un adolescente. Dopo aver preso il diploma e ha deciso di continuare gli studi e ottenere una laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna. Subito dopo gli studi, Paolo Cevoli ha deciso di aprire un locale.

Da sempre appassionato di comicità, per molto tempo Paolo ha divertito gli ospiti del suo locale, fino a quando un giorno, incontrando due comici, è stato invitato alla trasmissione Zelig. Da allora è diventata una presenza fissa del programma, partecipando anche agli spettacoli speciali condotti da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

La moglie dell’imprenditore con l’hobby del comico

Il comico Paolo Cevoli, prossima presenza dello spettacolo LOL 3 disponibile su Amazon Prime, ha sposato Elisabetta Garuffi nel 1986. Elisabetta Garuffi, è nata a Rimini e attualmente gestisce un atelier a Bologna, chiamato «Tosca Spose». Ha frequentato l’Università di Bologna e tuttora risiede in questa la città nella quale vive insieme alla sua famiglia. Elisabetta si definisce una super romantica, ama gli animali, specialmente il suo preferito l’elefante. Inoltre, gli piace il mare e infatti la sua stagione preferita è l’estate. Alla Garuffi piace molto viaggiare, scoprire luoghi nuovi e la tradizione delle mete che visita.

Insomma, Paolo Cevoli sarà un’aggiunta interessante al cast di LOL e i fan non vedono l’ora di vederlo in azione.