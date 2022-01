Morto Paolo Calissano, l’attore aveva 54 anni

Paolo Calissano è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma. L’attore genovese, noto per fiction di successo come la Dottoressa Gio e Linda e il Brigadiere, e soprattutto per la soap Vivere, aveva 54 anni. La sera di giovedì 30 dicembre le forze dell’ordine, a quanto si apprende chiamate dalla compagna di Calissano, hanno trovato il corpo dell’attore. In camera da letto, sempre secondo una prima ricostruzione, sarebbero state trovate confezioni di psicofarmaci. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia avvenuto per una overdose di farmaci. A stabilirlo sarà l’autopsia.

I guai giudiziari di Calissano

Nel 2005 Calissano era stato coinvolto in una vicenda di droga. Una ballerina brasiliana morì nell’appartamento dell’attore a causa di una overdose di cocaina. Calissano venne arrestato con l’accusa di averle ceduto la sostanza stupefacente e condannato a quattro anni. Scontò la pena presso la Comunità per tossicodipendenti “Fermata d’Autobus” di Trofarello. Tornato libero grazie all’indulto nel 2007 recitò al Brancaccio nel musical A un passo dal sogno scritto da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. Dopo pochi mesi però abbandonò la scena a causa di problemi di salute. Nel 2008 tornò sulle pagine di cronaca dopo un incidente automobilistico. Dai test clinici svolti nei giorni successivi emerse che Calissano era giunto in ospedale in stato di alterazione psicofisica per uso di allucinogeni ed era in possesso di una modica quantità di cocaina.

La carriera di Calissano e il successo in tv

Nato a Genova nel 1967, Calissano era figlio di un ufficiale dell’aeronautica militare. Aveva cominciato la carriera nel mondo dello spettacolo negli Anni 80 con uno spot televisivo. Successivamente aveva studiato recitazione a Boston. Dopo la gavetta nei fotoromanzi, debuttò sul grande schermo in Palermo-Milano solo andata per poi sbarcare in tv. Tra le fiction grazie alle quali divenne celebre lo show Usa General Hospital, La dottoressa Gio con Barbara D’Urso, le soap Vivere e Vento di Ponente, ambientata proprio nella sua Genova. Nel 2004 partecipò alla seconda edizione dell’Isola dei famosi.