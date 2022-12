Paolo Calabresi: età, figli, biografia e film dell’attore romano

Paolo Calabresi è un attore, conduttore televisivo, trasformista e conduttore radiofonico. Noto al pubblico per la sua partecipazione a numerosi film e fiction, vediamo qual è la sua biografia e cosa si sa della sua vita privata.

Paolo Calabresi: età e biografia

Nato a Roma il 17 giugno del 1964 (ha quindi 58 anni), prima di arrivare sul palcoscenico ha frequenta la facoltà di Giurisprudenza. La passione per il teatro supera però di gran lunga quella degli studi in legge e così decide di frequentare il Piccolo Teatro di Milano, la scuola diretta da Giorgio Strehler con il quale lavorerà in diversi spettacoli. Artista poliedrico, interpreta diversi personaggi in fiction televisive di grande successo come Distretto di Polizia, R.I.S. delitti imperfetti, La squadra e Boris, ma il grande successo arriva nel 2008 quando diventa una iena nel programma in onda su Italia 1.

Se la televisione ha consacrato Paolo Calabresi come conduttore, il cinema e le fiction lo hanno consacrato come attore capace di interpretare ruoli e personaggi diversi. La sua carriera cinematografica inizia molto tempo fa con partecipazioni in pellicole importanti quali Il talento di Mr. Ripley, Il pranzo della domenica, I Viceré e Notturno Bus fino ad arrivare, in ordine di tempo, a Genitori quasi perfetti e a I migliori giorni, in uscita nel 2023 e con la regia di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. La filmografia di Calabresi è molto ampia e annovera collaborazioni con i maggiori registi del panorama italiano: Moccia, Genovese, Tornatore, Fontana. L’attore romano è stato candidato al Nastro d’argento nel 2019 come migliore attore in un film commedia per Bentornato Presidente, al Ciak d’oro nel 2014 come migliore attore non protagonista per Smetto quando voglio e nel 2016, sempre come attore non protagonista, per La corrispondenza e Nemiche pe la pelle.

Molto intensa anche la sua carriera in teatro, dove ha interpretato, sotto la regia di Strehler, il Faust di Goethe, l’Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni, L’anima buona di Sezuan, Madre Coraggio di Bertolt Brecht e L’avaro di Molière.

Paolo Calabresi: moglie e figli

Paolo Calabresi è sposato dal 1994 con la consulente artistica Fiamma Consorti e ha quattro figli: Arturo, calciatore professionista che milita nel Pisa, Anna, Agostino e Aurora.