Paolo Brosio, la vita privata: le due mogli e la storia con Marialaura De Vitis

Il giornalista e conduttore televisivo Paolo Brosio, diventato celebre per trasmissioni come Quelli che il calcio e Linea Verde, ha alle spalle una storia personale piuttosto travagliata, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ecco dunque tutte le curiosità riguardanti le sue fiamme, passate e presenti.

Paolo Brosio: chi sono le sue prime due mogli

Il presentatore è convolato a nozze per la prima volta con Serenella Corigliano. Come riporta Il Sussidiario, della sua prima moglie Paolo Brosio aveva parlato in modo approfondito nel libro A un passo dal baratro, la sua discussa autobiografia. Di Corigliano il giornalista aveva raccontato che l’aveva conosciuta per la prima volta sulla spiaggia di Lerici, a settembre 1989, al Bagno Lido della famiglia Buricchi. Furono a quanto pare proprio i proprietari dello stabilimento a presentare i due membri della futura coppia. Brosio, a proposito, ha raccontato: «Una splendida creatura alta un metro e settantotto, capelli neri lunghi e mossi, occhi verdi, gambe lunghe e affusolate, pelle vellutata e olivastra. Una bellezza mozzafiato, nata a La Spezia ma di origini calabresi. Il classico colpo di fulmine perché da lì a poco, il 23 dicembre 1989, dopo solo due mesi e mezzo di fidanzamento ci siamo detti: sposiamoci. […] Le chiesi di celebrare le nozze col rito cattolico. E lei, per amore, fece persino i corsi di catechesi prematrimoniali».

La storia d’amore con Corigliano però non era destinata a durare. I due si sono separati poco tempo dopo e le nozze sono state addirittura annullate. Pochi anni dopo Brosio avrebbe ritrovato l’amore al fianco della modella cubana Gretel Coello, con cui sarebbe stato sposato dal 2004 al 2008. In un’intervista a La Stampa, il giornalista aveva raccontato che la sua crisi personale (e spirituale) è stata legata proprio a questa seconda rottura sentimentale: «Mi sono fatto male con il divertimento: l’unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppure chiedere come si chiamano. E con loro è arrivato il resto: l’alcol, lo stordimento, la droga. La coca è terribile: ti fa sembrare possibili cose che non potresti neanche immaginare».

La storia d’amore naufragata con Marialaura De Vitis

L’ultima donna con cui Brosio ha condiviso un rapporto è stata Marialaura De Vitis. Il rapporto con la modella, più giovane di lui di 42 anni, si sarebbe concluso pochi mesi dopo la partecipazione del giornalista al GF Vip. Ad annunciare la rottura sentimentale era stata De Vitis, con un post Instagram che recitava: «Siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno».

Al momento, non risulta che Paolo Brosio sia legato ad alcuna donna. Ad ogni modo, lo scorso aprile, TPI ha riportato che secondo alcuni il volto tv avrebbe ricominciato a frequentare un’altra donna più giovane di lui. Non è però dato sapere di chi si tratti.