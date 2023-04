Paolo Brosio l’addio alla mamma Anna: «L’ho vista morire al telefono in video chiamata»

Due giorni fa Federica Panicucci aveva dato la notizia della morte di Anna Marcacci, la mamma di Paolo Brosio che da qualche giorno aveva compiuto 102 anni. Oggi è arrivato anche il ricordo commosso del figlio.

L’addio di Paolo Brosio alla mamma

La donna era ricoverata da qualche giorno nella casa di cura San Camillo a Forte dei Marmi dove aveva festeggiato anche il suo compleanno. «L’ho vista morire al telefono. Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo», ha dichiarato il giornalista raccontando di aver lasciato la mamma solo ieri, martedì 18 aprile, perché doveva raggiungere Brescia per alcuni impegni lavorativi. Brosio, in particolare, sta seguendo un progetto per la costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje e aveva degli appuntamenti che non potevano essere rimandati.

«Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta. È un vuoto incolmabile quello che sto provando», ha proseguito commosso.

«Mi ha salvato l’esistenza»

Paolo Brosio ha ricordato con queste parole la sua adorata madre: «È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza». Il giornalista e la mamma erano devoti alla Madonna di Medjugorje ed è stato proprio grazie a lei che Brosio si è avvicinato alla fede. E, sempre grazie alla signora Anna, ha iniziato un progetto di solidarietà che porta avanti ancora oggi con la onlus “Olimpiadi del Cuore”.

Lo stretto legame che esisteva tra il giornalista e la mamma era noto a tutti. I due vivevano insieme in Versilia, luogo che non ha mai voluto lasciare. Il funerale di Anna Brosio si svolgerà venerdì 21 alle ore 15 nella chiesa di Vittoria Apuana, a due passi dalla casa di famiglia.