Paolo Brosio, la mamma è morta a 102 anni: chi era Anna Marcacci

Addio alla mamma di Paolo Brosio, morta all’età di 102 anni. La donna era diventata popolare partecipando alla trasmissione Quelli che il calcio con Fabio Fazio su Rai2 e, durante la carriera televisiva del giornalista, era stata molte volte ospite di trasmissioni dove si era fatta notare per la sua simpatia.

È morta la mamma di Paolo Brosio

La donna viveva da molti anni in Versilia, a Vittoria Apuana, con il figlio e recentemente aveva avuto problemi di salute. Lo scorso ottobre, Paolo Brosio aveva raccontato che era stata colpita da un grave scompenso cardiaco, che però era riuscita a superare grazie all’aiuto dei medici. Nell’ultimo periodo era invece ricoverata per alcuni controlli nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Il giornalista, proprio il giorno del suo compleanno qualche giorno fa quando ha compiuto 102 anni, aveva postato sui social un video dalla clinica dove la signora Anna spegneva le candeline della sua torta.

L’annuncio della scomparsa è stato dato da Federica Panicucci in diretta a Mattino 5, dove il giornalista e la mamma sono stati ospiti diverse volte. «Nella notte, poche ore fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo», ha detto la conduttrice. Paolo Brosio per il momento non ha rilasciato dichiarazioni.

Chi era

Anna Marcacci Brosio era nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921. La legava al figlio un rapporto speciale, tanto che quest’ultimo ha ritenuto la donna una figura centrale della sua vita e anche della sua professione. La donna era diventata un personaggio, celebre la sua battuta a Domenica Live: «Paolo bello? Non direi proprio, ma è il miglior figlio che una madre vorrebbe avere al mondo». Ad unirli anche la fede e la devozione per la Madonna di Medugorje.