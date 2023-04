Paolo Brosio: età, mamma, fidanzata, scherzo alle Iene

Paolo Brosio è un giornalista e scrittore italiano. Nato ad Asti il 27 settembre 1956, è noto al grande pubblico come conduttore ed inviato. A farlo conoscere, il Tg4 condotto da Emilio Fede.

Paolo Brosio: biografia e carriera

Paolo Brosio entra nel mondo del giornalismo nel 1975, a soli 19 anni, come collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze per ben otto anni. Dirige anche l’ufficio stampa del Pisa di Anconetani. Si laurea con il massimo dei voti in Filosofia e subito dopo viene incaricato dal rettore Bruno Guerrini di dirigere l’ufficio stampa e di pubblicare il Notiziario dell’Università di Pisa, la rivista mensile dell’ateneo toscano, insieme al professor Gianfranco Elia. L’anno successivo entra nella redazione del Secolo XIX diretto da Carlo Rognoni.

L’uomo debutta sul piccolo schermo nel 1990 come inviato di Studio Aperto occupandosi della Guerra nel Golfo, del sequestro di Roberta Ghidini e dello scoop che lo rende famoso sullo scontro tra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince. Negli stessi anni lavora per il Tg5 e il Tg4 affermandosi con l’inchiesta sul caso”Mani pulite. Nel 1997 passa in Rai dove conduce trasmissioni come Domenica In e Linea verde ed è presenza fissa in Quelli che il calcio di Fabio Fazio. Sempre sulla Rai è stato l’inviato de L’Isola dei famosi. Grande appassionato di calcio e tifoso della Juventus, fino al 2009 è stato telecronista per Mediaset Premium.

Paolo Brosio: la mamma e lo scherzo delle Iene

Figura centrale della sua vita è stata la mamma Anna, conosciuta anche dal pubblico televisivo per il rapporto speciale che li lega. Celebre la sua battuta a Domenica Live: «Paolo bello? Non direi proprio, ma è il miglior figlio che una madre vorrebbe avere al mondo».

Dopo un passato turbolento, caratterizzato da alcool e droghe, per il giornalista è stata salvifica la riscoperta della fede e la devozione verso Dio e la Madonna (soprattutto quella di Medjugorje). Proprio la sua grande devozione è stata il pretesto per uno scherzo che le Iene gli hanno organizzato: il 18 settembre 2013, Frank Matano si finse un regista americano che doveva girare un documentario su Medjugorje, intervistò Brosio e gli fece pervenire una telefonata del comico Leonardo Fiaschi che finse di essere papa Francesco. In lacrime per la gioia e la commozione, il giornalista cadde vittima dello scherzo, trasmesso poi il 12 gennaio 2015 su Canale 5.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Paolo Brosio è stato in primis sposato con Serenella Corigliano, matrimonio conclusosi dopo poco con la richiesta di annullamento alla Sacra Rota. Nel 2004 il secondo matrimonio con la modella cubana Gretel Coello, dalla quale ha divorziato nel 2008. Infine, nel 2020 è stato fidanzato con la modella Marialaura De Vitis, di 42 anni più giovane. La relazione si è conclusa nel 2021. Attualmente, Brosio, non sarebbe fidanzato.