Lunedì 19 luglio 2021 ricorrerà il 29esimo anniversario dalla strage di via D’Amelio. Qui nel 1992 persero la vita il magistrato palermitano Paolo Borsellino e cinque, tra uomini e donne, della sua scorta a seguito di un attentato di matrice mafiosa. Per l’occasione, Rai e Mediaset, oltre ad altre reti televisive hanno deciso di dedicare parte del loro palinsesto alla figura del giudice, mandando in onda documentari, film e miniserie che ne ripercorrono la vita.

Paolo Borsellino, il palinsesto della Rai per il 19 luglio 2021

Per quanto riguarda la Rai, l’omaggio inizierà già oggi 17 luglio alle 8,30 su Rai Radio1 con Inviato Speciale. Sarà trasmesso infatti il reportage di Rita Pedditzi che ha incontrato Fiammetta Borsellino, Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta, e Sergio Lari, ex procuratore generale di Caltanissetta, sede giudiziaria dove sono in corso i processi per le stragi. Domani 18 luglio sarà Tgr Sicilia a seguire le iniziative che si svolgeranno nella mattinata e nel pomeriggio presso l’associazione Casa Paolo Borsellino e quelle in programma per lunedì 19 luglio sul luogo della strage. Presente anche una troupe di RaiNews24.

Il grosso della programmazione arriverà proprio lunedì 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage. Si partirà dalla mattina con puntate speciali di Uno estate mattina (ore 7,10), Agorà (ore 8) e Passato e presente – Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio (ore 13,15, in replica alle 20,30 su Rai Storia). RaiMovie invece proporrà in prima serata il film di Fiorella Infascelli Era d’estate, con Massimo Popolizio, Beppe Fiorello e Valeria Solarino, che racconta il soggiorno dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro famiglie all’Asinara.

Alle 21,10 Rai Storia (canale 54) proporrà Diario civile – Paolo Borsellino, l’ultima stagione che ricorderà il giudice Borsellino e i 57 giorni che separarono la strage di Capaci da quella di via D’Amelio. Nel programma, interventi del senatore Pietro Grasso e degli ex giudici del pool antimafia Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Su Rai3 invece, alle 21,20, andrà in onda una puntata speciale di Report dal titolo Le menti raffinatissime incentrata sulla trattativa Stato-mafia e sulle stragi del 1992, con testimonianze inedite e documenti esclusivi.

L’omaggio della Rai proseguirà fino a martedì 20 luglio, quando su Rai1 andrà in onda in seconda serata, non prima delle 23,40, il film Paolo Borsellino – I 57 giorni, diretto da Alberto Negrin con Luca Zingaretti. Il lungometraggio racconta gli ultimi 57 giorni di vita di Borsellino, in cui il magistrato intraprese un corsa contro il tempo alla ricerca della verità, consapevole però di aver un destino già segnato.

Grande spazio sarà anche dedicato su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Saranno infatti disponibili: Era d’estate, Paolo Borsellino, i 57 giorni, Adesso tocca a me, Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la Tv, le parole, documentario di Andrea Salerno, Paolo Borsellino Essendo stato, documentario di Ruggero Cappuccio, Speciale Tg1 – Borsellino, un eroe italiano e Io Paolo, spettacolo teatrale del 2020 scritto dal giornalista Francesco Vitale e da Manfredi Borsellino.

Paolo Borsellino, la programmazione di Mediaset e Tv2000 in onda il 19 luglio 2021

Non solo Rai. Mediaset dedicherà la prima serata di giovedì 22 luglio alla trasmissione dalle 21,20 della miniserie Paolo Borsellino con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini nei panni dei due magistrati impegnati nella guerra contro la mafia.

Tv2000 invece, nella giornata di lunedì trasmetterà in prima serata Paolo Borsellino – Adesso tocca a me, il film documentario di Francesco Micciché con Cesare Bocci. Lo stesso giorno, sul proprio sito ufficiale e sulle piattaforme social, la tv pubblicherà Dove eravamo, nuovo progetto dedicato al magistrato realizzato in occasione del 29esimo anniversario dalla morte. Tra le testimonianze, quelle dell’ex magistrato Giuseppe Ayala, di don Luigi Ciotti e dei giornalisti Felice Cavallaro, Gianni Riotta e Francesco Bongarrà.