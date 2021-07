«Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine/ Appunti di una vita dal valore inestimabile». Con questo incipit dal forte impatto emotivo Fabrizio Moro iniziava nel 2007 la canzone Pensa, con cui vinse il Festival di Sanremo. Il testo, come dichiarato dal cantante stesso, nacque dopo aver visto un film sulla biografia di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.

Lunedì prossimo saranno 29 anni dal giorno in cui, in via D’Amelio, Paolo Borsellino perse la vita assieme a quattro uomini e una donna della sua scorta. Soltanto due mesi prima, 57 giorni per l’esattezza, lo stesso crudele destino era toccato all’amico e collega Giovanni Falcone.

Il cinema e la televisione non hanno mai dimenticato il valore di Borsellino, tanto che dagli Anni Novanta diverse produzioni attraverso film, miniserie e documentari hanno raccontato la sua storia. Nei panni del magistrato hanno recitato volti noti dello spettacolo italiano, da Giancarlo Giannini a Luca Zingaretti.

Ecco film e miniserie che raccontano la vita e la carriera di Paolo Borsellino

I giudici – Excellent Cadavers (1999) con Andy Luotto

Poco prima del nuovo millennio è stato trasmesso sugli schermi italiani il film televisivo I giudici – Excellent Cadavers, produzione italo-americana diretta da Ricky Tognazzi, con Chazz Palminteri nel ruolo di Giovanni Falcone ed Andy Luotto in quelli di Paolo Borsellino. Il film è tratto dal romanzo Nella terra degli infedeli di Alexander Stille, edito nel 1995, e vede la partecipazione anche di Pierfrancesco Favino, che di recente ha interpretato Tommaso Buscetta ne Il Traditore.

Gli angeli di Paolo Borsellino (2003) con Toni Garrani

Toni Garrani presta il volto al magistrato palermitano ne Gli angeli di Paolo Borsellino, film del 2003 diretto da Rocco Cesareo. Il lungometraggio racconta le vicende dal punto di vista di un personaggio secondario, Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino deceduta durante la strage di via D’Amelio. Al centro della narrazione ci sono i 57 giorni (ossia quelli che intercorrono fra il 23 maggio e il 19 luglio 1992) che separano i due attentati nei confronti dei giudici siciliani.

Paolo Borsellino (2004) con Giorgio Tirabassi

Non solo lungometraggi. Fra i progetti che hanno reso omaggio alla figura di Borsellino c’è anche la miniserie del 2004 diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Le due puntate, da circa 100 minuti l’una, vedono Giorgio Tirabassi nei panni di Borsellino ed Ennio Fantastichini in quelli di Falcone. «Io non sono un eroe. Semplicemente non giro la testa dall’altra parte. Non faccio finta di non vedere». Una delle frasi più belle del film è proprio quella che riassume in poche parole la vita di Borsellino, sempre volta al fine superiore di combattere le mafie. La miniserie si conclude proprio con l’attentato di via D’Amelio.

Paolo Borsellino – I 57 giorni (2012) con Luca Zingaretti

Luca Zingaretti, volto storico della fiction Rai Il commissario Montalbano, veste i panni del magistrato palermitano nel film Paolo Borsellino – I 57 giorni, uscito nel 2012 per la regia di Alberto Negrin. La pellicola ripercorre i 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino e ha inizio proprio dal 23 maggio 1992. Da quel momento, Borsellino inizia una corsa contro il tempo alla ricerca della verità, consapevole che il suo destino è legato a quello del collega.

Era d’estate (2015) con Giuseppe Fiorello

Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello sono rispettivamente Falcone e Borsellino nel film Era d’estate del 2015 diretto da Fiorella Infascelli. Girato interamente sull’isola di Asinara, vicino alla Sardegna, racconta il periodo lì trascorso dai due magistrati assieme alle loro famiglie nel 1985 per sfuggire alle minacce di morte della mafia. Il film ottenne una candidatura ai David di Donatello nel 2017 nella categoria Miglior sceneggiatura non originale.

Paolo Borsellino – Adesso tocca a me (2017) con Cesare Bocci

Altro progetto dedicato alla vita di Paolo Borsellino è il film documentario diretto da Francesco Micciché nel 2017 con Cesare Bocci nei panni del protagonista. Seguendo il racconto di Antonio Vullo, l’unico agente sopravvissuto alla strage di via D’Amelio, il film ripercorre le tappe fondamentali della vita di Borsellino grazie anche alle voci di amici, colleghi e familiari. Nel film parlano infatti, tra gli altri, il senatore Pietro Grasso e i fratelli di Paolo, Rita e Salvatore Borsellino.

Giovanni Falcone (1993), con Giancarlo Giannini

Uno dei lungometraggi più interessanti sulla vita di Paolo Borsellino è in realtà intitolato al suo grande amico, Giovanni Falcone. Uscito un anno dopo la morte dei due uomini, nel 1993, per la regia di Giuseppe Ferrara, il film con Michele Placido nei panni di Falcone vede anche la partecipazione di Giancarlo Giannini in quelli di Borsellino. Sebbene il progetto sia incentrato sul ruolo di Falcone, con il racconto dei pentiti tra cui Tommaso Buscetta, la figura di Borsellino riesce ad emergere grazie al lavoro certosino della produzione, che fatto uso del materiale di repertorio tratto anche dai tg dell’epoca.

Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006) con Emilio Solfrizzi

Dedicata a Giovanni Falcone, e con Emilio Solfrizzi a interpretare Paolo Borsellino, anche la miniserie del 2006 Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, offre un profilo interessante del giudice assassinato il 19 luglio. La miniserie racconta la lotta condotta a cavallo tra gli Anni ’80 e i primi Anni ’90 dai due magistrati nei confronti di Cosa Nostra.