Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati: «Non è stato facile»

La notizia è più volte rimbalzata sui siti di gossip negli ultimi mesi (e sempre prontamente smentita dai due diretti interessati) ma ora è arrivata l’ufficialità: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati. Lo hanno annunciato in una doppia intervista a Vanity Fair ammettendo che il sentimento che li lega, seppur forte, non è più quello che li ha avvicinati 26 anni fa: «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo ad esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Faremo le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche, mancherà solo il rapporto fisico».

A chi gli ha chiesto cosa non funzionasse più nel loro rapporto, il conduttore ha affermato che: «Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro». Dopo aver ammesso le difficoltà nell’accettare le confidenze della moglie e il dispiacere provato, è tuttavia giunto alla conclusione che «non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua e che quindi, in questi casi, «proseguire può essere peggio che interrompere».

Riguardo a cosa esattamente sia cambiato negli ultimi vent’anni, la donna ha risposto così: «Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto».

«Abbiamo sempre smentito per riprenderci quello che era nostro»

I due ci hanno anche tenuto a spiegare perché il 12 aprile smentirono, con un video ironico e sarcastico, l’indiscrezione di Dagospia secondo cui avessero interrotto il proprio matrimonio: «L’abbiamo fatto per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire. Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli».