Paolo Bonolis compie 62 anni, gli auguri (e la battuta) di Sonia Bruganelli

Il conduttore Paolo Bonolis compie oggi 62 anni e la prima a festeggiare con lui è stata l’ex moglie Sonia Bruganelli, insieme ai figli. Nonostante la recente separazione, i due restano molto legati e continuano a passare molto tempo insieme ai loro ragazzi. Ma ai più non è sfuggita l’ironia dell’opinionista del GF Vip.

Gli auguri di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis

Come in ogni compleanno, non poteva mancare la torta che Sonia ha fotografato e condiviso su Instagram ieri sera. «Auguri papà» si vede scritto sul dolce insieme alle iniziali dei suoi figli: S, M, S, D, A, ovvero Silvia, Martina, Stefano, Davide e Adele.«Auguri! Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto», ha commentato la Bruganelli. Il post ha già ricevuto tantissimi commenti di auguri, ma c’è anche chi vede in quella candelina spezzata una sorta di messaggio per l’ex moglie (forse il desiderio di Bonolis di ritornare con lei?). Oggi, tra l’altro, sarebbe stato anche il loro anniversario di nozze. I due si sono sposati il 14 giugno del 2002.

La notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivata qualche settimana fa, annunciata dalla coppia in un’intervista esclusiva a Vanity Fair: «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti».