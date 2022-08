Paolo Berlusconi, furto da mezzo milione nella villa dell’ex moglie

Brutte notizie per l’ex moglie di Paolo Berlusconi. Al suo rientro dalle vacanze nella sua casa di Milano, l’ex cognata di Silvio si è trovata con furti per un valore di circa 500mila euro. Antonella Costanzo è riuscita a salvare solo il contenuto di una delle due cassaforti, ma solo perché i ladri non sono stati in grado di aprirla. Invece, si sono portati via gioielli, monili e il contenuto di una cassaforte – solo questo aveva valore stimato di mezzo milione di euro.

Paolo Berlusconi, cosa è successo alla ex cognata di Silvio

Stando alla denuncia, nella casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi, i furti sarebbero avvenuti mentre la donna era fuori per qualche giorno di vacanza. Infatti, a fare la denuncia non è stata la donna, ma la domestica che lavorava nell’abitazione di via Pagano. Infatti, la Costanzo è ancora in vacanza. Per le indagini, gli inquirenti stanno visionando anche le telecamere di sorveglianza.

Non è la prima volta che la famiglia viene presa di mira dai topi di appartamento. Infatti, nel 2018 la nipote di Silvio e figlia di Paolo, Nicole, aveva subìto un furto di gioielli da parte di ignoti. Alcuni di questi erano un regalo dell’ex Premier e della Costanzo. Anche nel 2003 c’era stato un tentativo ai danni della stessa Costanzo, ma in quel caso la rapina non era andata a buon fine.

Paolo Berlusconi, i furti dall’ex moglie

La domestica 72enne era entrata nell’appartamento per fare le pulizie come al solito, quando aveva trovato la porta aperta e chiari segni di disordine. Stando alle indagini attualmente in corso, i ladri si sarebbero intrufolati da una finestra, avrebbero scassinato la prima cassaforte e poi tentato inutilmente di aprire la seconda. Infine, avrebbero preso i gioielli che si trovavano nell’appartamento e sarebbero usciti con tutta calma, lasciando la porta di casa aperta.

La domestica aveva quindi dato l’allarme al portiere e sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano. Non si sa ancora se qualcuno li ha visti andarsene dalla palazzina.