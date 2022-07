Paola Turci e Francesca Pascale si sposano domani: ma su Instagram arrivano gli insulti

Domani Paola Turci e Francesca Pascale si uniranno civilmente a Montalcino. Una notizia che ha fatto il giro d’Italia, con tante curiosità in merito al matrimonio in Toscana tra la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi. Ma agli auguri e ai semplici commenti social con cui tanti utenti hanno ripercorso la loro storia d’amore, iniziata due anni fa, si sono aggiunti anche gli insulti. A denunciarlo è la stessa Paola Turci, che sul proprio profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un messaggio ricevuto, prontamente condannato dai fan.

Il messaggio contro Paola Turci: «Lesbicona che schifo!»

«Ignoranza, omofobia e cattiveria in una sola frase». Questo il commento di Paola Turci sulla storia di Instagram in cui ha condiviso il messaggio scrittole da un utente. In merito alla notizia del suo matrimonio, in programma domani con Francesca Pascale, le è stato scritto «Lesbicona che schifo!» E lei non ci sta. L’artista romana non ha commentato oltre, ma ha raccolto grande sostegno da parte dei suoi fan e del mondo della politica e dello spettacolo. Tra gli altri anche Vladimir Luxuria ha commentato, in un’intervista a Repubblica. Alla domanda sui messaggi d’odio ha risposto: «Li chiami odiatori, haters sembra quasi ingentilirli. Non leoni da tastiera, ma “coglioni” da tastiera. Usano Internet come una rete fognaria per evacuare il peggio di loro. L’omofobia non può che farsi largo in chi non ha una vita sentimentale serena, avvertendo il bisogno di scagliarsi con chi ha un orientamento sessuale diverso dal proprio».

L’augurio della senatrice Cirinnà

E tra i commenti principali, su Twitter è arrivato anche l’augurio di Monica Cirinnà, senatrice e responsabile diritti del Pd. «Auguri, Paola Turci e Francesca Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezza del vostro amore. Ogni nuova unione civile è antidoto potente e seme di quel cambiamento culturale che dovrebbe essere lavoro per la buona politica», ha scritto, con tanto di hashtag Love is Love.