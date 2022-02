Paola Turci chi è: età, carriera, marito, incidente e vita privata della cantante stasera a Un’ora sola vi vorrei

Nuovo appuntamento con lo spettacolo di Enrico Brignano. Stasera 8 febbraio, alle 21,20 su Rai2, il comico romano condurrà Un’ora sola vi vorrei, show in cui ripercorre e analizza con ironia il mondo e l’attualità. Come si intuisce dal titolo, la trasmissione conta solamente sessanta minuti, durante il quale l’attore da solo o in compagnia di alcuni ospiti dirà la sua su alcuni fatti della contemporaneità. Stasera toccherà a Paola Turci e Mogol. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Enrico Brignano condurrà stasera su Rai2 il penultimo episodio di Un’ora sola vi vorrei. Il programma infatti tornerà la prossima settimana per un appuntamento speciale in occasione di San Valentino prima di salutare tutti e rimandare l’appuntamento alla prossima stagione. L’ex Iena ricorderà questa sera gli inizi della sua carriera, dall’infanzia a Dragona, frazione di Roma, fino alla scuola di recitazione con Gigi Proietti, inseguendo il sogno di diventare attore.

Come detto, Un’ora sola vi vorrei vedrà anche la partecipazione di alcuni ospiti che interagiranno con Enrico Brignano nei modi più svariati. Questa sera ci saranno due esponenti di alto livello della musica italiana. Alla corte di Rai2 arriveranno infatti Mogol e Paola Turci. Il primo racconterà al pubblico alcuni aneddoti sui suoi pezzi più famosi, ricordandone la genesi e le fonti di ispirazione. La cantautrice invece si esibirà con i brani che ne hanno segnato la carriera. Spazio anche all’attore Alessandro Betti, che vestirà i panni di un singolare maestro di vita. Non mancherà nemmeno Flora Canto, attrice e compagna del comico anche nella vita. Nella parte finale tornerà infatti l’appuntamento con Casa Brignano che, per l’occasione, si concentrerà sulle migliori favole della buonanotte.

Paola Turci chi è: età, carriera, ex marito, incidente e vita privata della cantante ospite stasera a Un’ora sola vi vorrei

Paola Turci, la carriera e l’incidente stradale

Ospite di Un’ora sola vi vorrei sarà Paola Turci, cantante romana classe 1964. Dopo gli esordi musicali nei locali della Capitale, catturò l’attenzione del cantautore Mario Castelnuovo che le consentì di firmare il primo contratto discografico. Nel 1986 esordì sul palco del Festival di Sanremo con il brano L’uomo di ieri. L’Ariston però le portò fortuna negli anni successivi tanto che si aggiudicò tre premi della Critica consecutivi per Primo tango, Sarò bellissima e Bambini.

Quando la sua carriera era in piena ascesa, il 15 agosto 1993 fu vittima di un grave incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria che la portò dodici interventi chirurgici per ricostruire il volto parzialmente sfigurato. Nonostante il trauma riprese a lavorare dopo poche settimane, promuovendo il brano Io e Maria scritto per lei da Luca Carboni. Nel corso degli anni ha pubblicato 15 album in studio, l’ultimo dei quali nel 2019 dal titolo Viva da morire, e ha collaborato con Max Gazzè, Vasco Rossi e Articolo 31. Nel 2017 ha anche preso parte al talent show Amici in qualità di insegnante e membro della commissione di canto.

La vita privata di Paola Turci: l’ex marito, la fidanzata e i social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Paola Turci ha avuto una relazione negli anni Novanta con il tennista Paolo Canè, con cui aveva pensato alla possibilità di avere un figlio. «Avevo l’età giusta, fra i 30 e i 36 anni», ha detto la donna in recenti interviste. «Lui però non si è fidato di me e forse è stato meglio così». Nel 2010 Paola ha poi sposato ad Haiti il giornalista Andrea Amato, da cui si è però separata due anni dopo. Di recente è stata paparazzata assieme a Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. «Sono lesbica e sono etero. Bisessuale? Chi lo sa», ha detto al settimanale F nel marzo 2021. «Detesto i pettegolezzi. Nelle etichette non c’è evoluzione. Se mi piace una donna, sto con una donna». Attiva sui social, Paola ha un account Twitter con 263 mila seguaci e un profilo Instagram con 281 mila follower.