Paola Turani diventa mamma: è nato il piccolo Enea

«8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui». Così l’influencer Paola Turani ha scritto su Instagram per annunciare la nascita del figlio Enea, avuto dal marito, l’imprenditore Riccardo Serpellini.

Paola Turani diventa mamma: la gravidanza raccontata su Instagram

L’influencer bergamasca ha condiviso su Instagram l’evoluzione della sua gravidanza, dal momento del test risultato positivo fino all’altro giorno, quando “lamentava” qualche ritardo di troppo del piccolo. Una nota curiosa: non si è saputo il nome del bambini, forse unico dettaglio tenuto nascosto, fino al momento della nascita. Poi l’annuncio, rigorosamente sul social della galassia di Mark Zukerberg, con tanto di presentazione ufficiale.

Paola Turani: le difficoltà di rimanere incinta

L’influencer ha stabilito un rapporto confidenziale con i suoi fan, raccontando anche dettagli privati della sua vita. In particolare, la difficoltà di rimanere incinta e poi la gioia per la scoperta. Tra le prime a congratularsi c’è stata Chiara Ferragni, a sua volta protagonista di due gravidanze sotto i riflettori insieme al marito Federico Lucia, in arte Fedez.

Le altre (quasi) mamme famose

Negli ultimi mesi sono state molte le celebrity (leggi anche qui) che hanno annunciato l’imminente parto. Tra queste ricordiamo Francesca Barra, che insieme al compagno Claudio Santamaria ha anche avviato una tenzone (rigorosamente sui social) con la giornalista Guia Soncini. E poi ancora: Clizia Incorvaia, che darà alla luce un figlio insieme al compagno Paolo Ciavarro. Senza dimenticare Valentino Rossi che ha annunciato a pochi giorni di distanza l’intenzione di ritirarsi dalle corse e il fatto di aspettare un bambino dalla fidanzata Francesca Sofia Novello.