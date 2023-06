Paola Perego: età, marito e figli della conduttrice

Il pubblico televisivo, sia su Rai sia su Mediaset, ha imparato ad apprezzare il garbo e la professionalità di Paola Perego, conduttrice impegnata in svariate trasmissioni televisive fin dai primissimi anni ’80. Ecco qualche curiosità in più sulla sua biografia personale, ma anche sulla sua vita privata.

Chi è Paola Perego: la biografia

Nata il 17 aprile del 1966 (oggi ha 57 anni) a Monza, Paola Perego inizia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo dopo essersi trasferita a Milano, dove comincerà da subito a lavorare come modella. Il suo debutto televisivo vero e proprio lo farà nel 1983, assunta da Antenna 3 Lombardia, dove avrà la possibilità di affiancare i comici Ric e Gian e Teo Teocoli in Ric e Gian graffiti. Appena un anno dopo sbarcherà in Finivest, lavorando con Marco Columbro al programma Autostop, passando così questi primi anni nella rete di Silvio Berlusconi dividendosi tra programmi di intrattenimento e sportivi.

La consacrazione vera e propria arriverà però per lei con gli anni ’90: sarà questo un periodo particolarmente fortunato per lei, che dal ’92 lavorerà per i vari programmi del mattino di Rai 2 ideati da Michele Guardì. Il pubblico imparerà così a conoscerla grazie alla sua partecipazione a Mattina in famiglia, Pomeriggio in famiglia, Mattina 2 e In Famiglia. Molto importante sarà inoltre per lei la conduzione di Forum, dove subentrerà a Rita dalla Chiesa a partire dal 1997 e fino al 2003.

Saranno numerosi, negli anni successivi, i programmi di cui sarà al timone: il pubblico mainstream la ricorda in particolare per la conduzione de La Fattoria e del cult La Talpa, il reality-adventure show condotto per un totale di tre edizioni. Oggi, Paola Perego è il rassicurante volto di Citofonare Rai 2, la trasmissione di approfondimento che conduce insieme alla collega Simona Ventura.

La vita privata della conduttrice

Paola Perego è stata sposata con il calciatore Andrea Carnevale fino al 1997: dall’ex sportivo ha avuto due figli, Giulia (che l’ha resa nonna di due nipotini, Pietro e Alice) e Riccardo. Oggi, la conduttrice è felicemente sposata con il suo storico agente, Lucio Presta, sposato dopo 10 anni di fidanzamento nel 2011.

Alle spalle, come alcuni ricorderanno, Paola Perego ha anche una brutta vicenda: a causa di un siparietto considerato da molti sessista (legato ad alcuni stereotipi sulle donne dell’est) la Rai aveva deciso di chiudere la sua trasmissioen Parliamone…sabato da un giorno all’altro.