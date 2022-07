Paola Egonu, chi è il nuovo compagno Michal Filip

Abbracci, cuoricini, colazioni insieme, momenti di relax passati fianco a fianco. Tutti indizi evidentissimi disseminati su Instagram. Non ci sono dubbi: la stella della pallavolo azzurra Paola Egonu ha un nuovo compagno. Si tratta del collega polacco Michal Filip, schiacciatore classe 1994 che gioca in Turchia. Nel recente passato, Egonu ha fatto coming out rendendo nota la relazione con la pallavolista Katarzyna Skorupa, anche lei polacca, spiegando di essere attratta dalle persone a prescindere dal genere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michał Filip 🧸 (@michal.filip994)

Egonu-Filip, le vacanze tra Polonia e Sardegna

«Ho ammesso di amare una donna e lo ridirei, non mi sono mai pentita. Tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei», aveva detto. Gli indizi riguardanti la relazione con Filip arrivano in particolare dal profilo Instagram del collega. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, mentre una settimana fa si trovava a Varsavia, in Polonia appunto. Fresca vincitrice con l’Italia della Volleyball Nations League, Paola Egonu è l’opposto più forte d’Europa. Nata il 18 dicembre 1998 e alta 1,93 m, ha chiuso la stagione con il Cittadella e dalla prossima si trasferirà a Istanbul, per giocherà con il VakıfBank nel campionato turco.

Egonu-Filip, nel 2022/23 giocheranno entrambi in Turchia

Ed è proprio in Turchia che gioca già Michal Filip. Schiacciatore alto 1,97 m e nato il 31 agosto 1994 a Rzeszów, ha militato nella scorsa stagione nello Yeni Kızıltepe Spor Kulubü: è appena passato al Develi Belediyespor, altro club della massima serie turca. Entrambi in Turchia nel 2022/23, dunque, sebbene decisamente a distanza: mentre la squadra di Egonu è di Istanbul, quella del suo nuovo compagno ha sede nella zona centrale del Paese.