Paola Egonu torna in Italia: decisiva una presidente donna

Paola Egonu torna in Italia dopo aver ricevuto un’offerta dal Vero Volley Milano. A convincerla a ritornare a giocare nel nostro paese la dirigenza, più precisamente la presenza della presidente Alessandra Marzari.

Paola Egonu torna in Italia

Da tempo Paola aveva espresso il suo desiderio di ritornare a giocare in Italia. Avrebbe potuto tornare a giocare nella sua Conegliano ma, dopo essere stata contattata dalla presidente della squadra Alessandra Marzari, ha deciso di sbarcare nel capoluogo meneghino. «Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che la pallavolo non debba essere confinata a città considerate piccoline» ha dichiarato la Marzari.

Il sogno di portare la Egonu esisteva già da molto tempo, adesso sembrano esserci le condizioni favorevoli per una dirigente che pochi giorni fa scandiva: «Per me è un bene che un’italiana giochi in Italia». Sul tavolo rimane anche l’offerta di un’altra squadra turca, il THY di Istanbul che sarà allenato dal ct del Brasile Zè Roberto, ma ormai sembra che la Egonu abbia fatto la sua scelta e cioè ritornare in Italia. Questo trasferimento potrebbe essere molto importante anche in chiave nazionale. Il ritorno in Italia potrebbe infatti giovare anche in chiave Parigi 2024, con la squadra italiana del ct Mazzanti chiamata a giocare World League, Europei e qualificazioni olimpiche in un’estate che si preannuncia lunghissima.

La sportiva lascia la Turchia dopo un anno

La sportiva lascerà la squadra turca del Vakifbank Istanbul dopo una sola stagione vissuta nel super team, ancora in corsa nella Champions. Forse la stagione non sta andando come sperava Paola, visto che la squadra si trova a 9 punti dall’Eczacibasi e il club non avrebbe deciso di rinnovarle il contratto anche per motivi di opportunità: lo sponsor è la banca del governo turco, alle prese col dramma del post terremoto.