Sanremo 2023: Paola Egonu e Chiara Francini co-conduttrici

Amadeus ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi delle ultime due co-conduttrici del Festival di Sanremo che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio prossimo. Sono Chiara Francini e Paola Egonu, l’attrice fiorentina e la campionessa di volley completeranno la rosa delle co-conduttrici di questa edizione. Sul palco dell’Ariston le vedremo insieme ad Amadeus in una delle quattro serate. Le altre co-conduttrici saranno Chiara Ferragni e la giornalista Francesca Fagnani.

Da Egonu a Ferragni e Fagnani: il calendario delle co-conduzioni

Egonu, ha spiegato lo stesso direttore artistico sarà sul palco nella serata di giovedì 9 febbraio; Francini, co-condurrà, invece, la serata di venerdì 10 febbraio. Mentre Chiara Ferragni salirà sul palco del Teatro Ariston il martedì e nella serata finale e Francesca Fagnani sarà al fianco del direttore artistico e di Gianni Morandi il mercoledì.

Chiara Francini, dal cinema alla tv

Chiara Francini è nata a Firenze il 20 dicembre 1979. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Firenze si è dedicata a tempo pieno alla recitazione, approdando in tv con Gente di Mare 2 mentre al cinema, l’abbiamo vista con Leonardo Pieraccioni in una Una moglie bellissima e in altre commedie brillanti come Ti sposo ma non troppo di Gabriele Pignotta, Maschi contro femmine di Brizzi e La peggior settimana della mia vita di Genovesi. Spike Lee l’ha scelta per il ruolo di Fabiola in Miracolo a Sant’Anna. Nel 2010 è tra le protagonista della serie tv Tutti pazzi per amore 2, per la regia di Riccardo Milani. L’attrice inoltre non è nuova alla conduzione. Nel 2014 ha co-condotto il programma televisivo Colorado, nel 2016 ha affiancato Pippo Baudo a Domenica In e attualmente in Love me stranger e Drag Race Italia al fianco di Tommaso Zorzi.

Paola Egonu, star del volley

Paola Egonu è nata il 18 dicembre del 1998 a Cittadella in provincia di Padova. Campionessa di pallavolo, ha iniziato a giocare giovanissima a livello locale, per passare poi in A1 ed alla nazionale italiana. Per la stagione 2022-23 si è trasferita in Turchia dove sta disputando il campionato con la maglia del VakifBank. Sanremo non è la sua prima esperienza televisiva: nella stagione 2021-22 è stata una delle conduttrici de Le Iene.

Amadeus annuncia i super ospiti internazionali: all’Ariston i Black Eyes Peas

Amadeus ha annunciato anche i Black Eyed Peas superospiti al festival. «Mercoledì 8 febbraio faranno ballare e impazzire il teatro Ariston e tutti i telespettatori a casa», ha detto il direttore artistico. «Finalmente dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale. Arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit note in tutto il mondo. Parliamo di di 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli per un gruppo premiato con sei Grammy, gli oscar della musica. Parliamo davvero di un super nome, di un superospite internazionale».