Paola Egonu, chi è: carriera, fidanzato e origini della co-conduttrice a Sanremo 2023

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 vede sul palco, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, una co-conduttrice d’eccezione, la pallavolista Paola Egonu. Giocatrice fra le migliori al mondo, sarà in una veste insolita sul palco dell’Ariston anche se non è la sua prima volta in tv, dato che ha preso già parte a Le Iene nel 2021 ed a Venus Club. Vediamo chi è e cosa si sa della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Paola Egonu: carriera e origini

Paola Egonu è nata a Cittadella in provincia di Padova da genitori nigeriani, ha 24 anni e, dopo i successi con la nazionale Italiana e con la squadra di Conegliano in serie A, attualmente gioca nel VakifBank, squadra turca. Ha iniziato a giocare a pallavolo nella squadra di Cittadella quando era una bambina, ha militato in diverse squadre professionistiche e dal 2015 al 2022 è stata nella Nazionale italiana femminile.

Una carriera sportiva piena di soddisfazioni e riconoscimenti: migliore giocatrice, migliore schiacciatrice e migliore opposto. La Egonu ha vinto molte competizioni con le squadre di appartenenza e con la Nazionale: Champions League, Supercoppa Italia, Scudetto, Coppa Italia. Ha ottenuto la candidatura come miglior marcatrice dei Mondiali di Pallavolo e risulta tra le migliori giocatrici italiane. Nel 2021 è stata la portabandiera olimpica alle Olimpiadi di Tokyo e nello stesso anno è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica su iniziativa del Presidente Mattarella.

Con la Nazionale, Paola Egonu ha raggiunto grandi successi come la vittoria degli Europei di Pallavolo il 4 settembre 2021 e la semifinale contro il Brasile dei Mondiali 2022. Proprio dopo i Mondiali, la pallavolista ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa, provata da alcuni attacchi di stampo razzista. Una posizione molto forte che mette in risalto la personalità della Egonu, che certamente ha le idee chiare e non teme di prendere posizioni.

La vita privata

Durante la finale del campionato del mondo di pallavolo femminile nel 2018, l’Italia perse contro la Serbia e la campionessa raccontò di essere stata consolata dalla sua fidanzata, la collega Katarzyna Skorupa, palleggiatrice del Radomka e della nazionale polacca. Una dichiarazione che non aveva niente a che fare con un coming out che in tanti, invece, gli attribuirono. La Egonu, infatti, ha più volte ribadito che non si definisce omosessuale: «Ho ammesso di amare una donna. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna».Dall’anno scorso, è fidanzata con il pallavolista 27enne Michal Filip.