Tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini è già finita: «Lui è sparito»

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini si stanno lasciando. A dirlo è il settimanale Chi, secondo il quale il loro flirt sarebbe durato solo per un weekend trascorso tra le colline toscane. I due si erano conosciuti dopo essersi lasciati con altri. Infatti, Paola aveva visto concludersi la sua storia d’amore con Mirko Manuele Martorana, in arte Rkomi. Invece, lui usciva dalla relazione importante con Ajla Tomljanovic.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini: cosa succede

Stando a quanto rivelato dal settimanale, il tennista starebbe svanito dai radar, mentre la speaker radiofonica non avrebbe preso bene questa sparizione dopo il weekend toscano. Sembra che anche Rkomi, dopo averla lasciata, abbia subìto un due di picche all’interno del programma di X Factor, di cui è giudice. «Il flirt è durato il tempo di un caldo weekend in Toscana. Da quel momento il tennista è sparito. E Paola non l’ha presa per niente bene» si legge sulla rivista.

I due continuano a essere followers tra di loro sui social e non hanno né confermato né smentito la notizia, vivendo ognuno la propria vita professionale e non solo.

Cosa hanno detto i diretti interessati

Paola Di Benedetto non ha rilasciato dichiarazioni. Il suo ultimo post su Instagram riguarda la copertina di Grazia per la quale ha posato. «Tanto felice di condividere con voi la mia cover di @grazia_it per un numero speciale dedicato alla nostra Bella Italia ❤️🇮🇹 Vi racconto la mia storia, la storia di una ragazza italiana piena di sogni da realizzare».

L’ultimo post di Berrettini, invece, riguarda la sconfitta alla Paris Bercy. «Ho fatto di tutto per essere pronto per Parigi Bercy, ma purtroppo ho avuto bisogno di un po’ più di tempo. Ora sono concentrato a rappresentare l’Italia alle finali di Coppa Davis» scrive in inglese.