Paola Di Benedetto chi è la fidanzata di Rkomi, tutto sulla coppia dell’estate

Paola Di Benedetto e Rkomi sono ufficialmente una coppia. Lei è modella ed ex Madre Natura di 27 anni, lui cantante 28enne ormai noto nella scena musicale italiana, nonché giudice a X Factor. Fino a poco tempo fa l’artista si definiva sfuggente in amore, ma gli scatti che li incastrano insieme in un romantico weekend a Roma rivelano tutto il contrario. Ecco chi è Paola Di Benedetto e cosa sappiamo della nuova coppia.

Chi è Paola Di Benedetto?

Paola Di Benedetto è la nuova fidanzata del cantante Rkomi. Modella, showgirl e influencer italiana di 27 anni, conta su Instagram oltre 1 milione e 700mila followers. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a numerosi concorsi di bellezza. È arrivata seconda a Miss Vicenza, ha partecipato a Miss Grand Prix Veneto e ha vinto i titoli di Miss Antenna 3 e di Model Girl. Notata dalle emittenti tv locali, ha lavorato come valletta e conduttrice per TvA Vicenza e – nel 2016 – ha tentato la strada di Miss Italia classificandosi terza.

La vera occasione per la sua carriera è però arrivata con il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Successivamente ha infatti lavorato come valletta per Colorado. E nel 2018, è entrata a far parte del cast de L’isola dei famosi. Qui ha ha fatto parlare per il suo flirt con Francesco Monte. Nel 2019 è diventata (insieme a Marina La Rosa e ad Aurora Ramazzotti) una delle opinioniste di Mai dire talk, programma della Gialappa’s Band.

La relazione con Rkomi

Paola, 27 anni, e Mirko, 28 anni, sono ormai stati avvistati insieme parecchie volte. Prima al Just Cavalli, locale della Milano “In”. Poi a teatro, seduti uno accanto all’altra, infine a Roma. I sono conosciuti durante il Radio Zeta Hits Live, condotto proprio dalla modella, in una data in cui era stato invitato Rkomi. Dopo l’evento, i ragazzi sono andati a cena insieme al ristorante di Tommaso Paradiso e, nonostante la presenza di altri commensali, i due si sarebbero scambiati occhiate tutt’altro che indifferenti, come racconta Chi. Le foto pubblicate sull’ultimo numero della rivista di Alfonso Signorini non lasciano più spazio a dubbi: un romantico bacio per le strade di Milano conferma il loro amore. Avvistati sotti casa di Paola, i due si sono allontanati per trascorrere la serata insieme.