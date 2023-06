Paola Di Benedetto, il nuovo flirt con il calciatore Raoul Bellanova

L’ex gieffina Paola Di Benedetto è stata beccata in un noto locale milanese il calciatore dell’Inter Raoul Bellanova. Il gossip è stato lanciato da Fabrizio Corona.

Paola di Benedetto con Raoul Bellanova

Nuovo flirt in vista per la showgirl, che avrebbe trascorso la serata in un locale di Milano in compagnia del difensore 23 enne dell’Inter. A rendere noto quello che potrebbe diventare il gossip dell’estate è stato Fabrizio Corona che ha beccato i due al locale Yacoot. Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova stavano ballando, abbracciati, e sembravano piuttosto intimi.

E mentre voi parlate di skriniar e mercato raoul bellanova ha appena fatto la giocata da campione pic.twitter.com/JMeieS9obj — Matthew (@Matthewjumped) June 14, 2023

Secondo il re dei paparazzi, i due potrebbero essere la coppia rivelazione dell’estate. Fino all’indiscrezione lanciata da Corona, la showgirl e il calciatore non erano mai stati visti insieme. Nessun commento da parte degli interessati che non hanno né smentito, né confermata la laision.

In questi mesi tanti i flirt attribuiti all’ex gieffina

Paola Di Benedetto non è nuova al gossip. Solo qualche settimana fa alcuni indizi facevano trapelare un ritorno di fiamma tra l’ex gieffina e il cantante Federico Rossi. I due hanno avuto una relazione durata tre anni conclusasi due anni fa, ma si era trattato solo di voci: i due ex in realtà sono in buoni rapporti ma non avrebbero mai provato a ritornare insieme.

In questi mesi le sono stati attribuiti altri flirt, come quello con il rapper Rkomi. I due avrebbero avuto una breve relazione conclusasi con qualche contrasto e tante frecciatine social. Il cantante, infatti, ha accusato la showgirl di prestare troppa attenzione al gossip.