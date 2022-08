Paola Cerimele morta in un incidente: addio all’attrice di “Non ti muovere”

Addio all’attrice Paola Cerimele, morta a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 659 Trignina. Solo poche ore prima aveva incontrato Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere.

Paola Cerimele morta in un incidente

I tragici fatti si sono consumati nel pomeriggio di giovedì 25 agosto in provincia di Campobasso. Secondo quanto ricostruito, la donna stava viaggiando a bordo di una Panda insieme al suo compagno quando, per cause ancora da accertare, la coppia è finita contro un’Audi. Il bilancio del sinistro si è rivelato drammatico: Paola è morta sul colpo mentre il suo fidanzato, Raffaello Lombardi (anch’egli attore), è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Pescara – dove è stato trasportato in elisoccorso dopo una primo trasferimento in quello di Fermo.

Ora il Molise è sotto choc per la vicenda, avvenuta a poche ore di distanza dalla reunion dell’attrice con un membro della squadra con cui aveva realizzato il film Non ti muovere. Proprio mercoledì sera, il regista Sergio Castellitto si trovava infatti ad Agnone, borgo in provincia di Campobasso, e aveva fatto contattare Paola dal sindaco facendole dire che «c’è un amico che ti vuole salutare». Alla sua vista, «il cuore ha cominciato a battere a mille e ci siamo abbracciati forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film». Un’emozione indescrivibile, così l’ha descritta l’attrice che ha definito Castellitto un grandissimo maestro di arte e di umanità.

Il cordoglio del sindaco

Una gioia che, poche ore dopo, è stata stroncata per sempre dal tragico avvenimento verificatosi sulla Trignina. «Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. A lei va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno», ha scritto il sindaco Daniele Saia in una nota di cordoglio. Il primo cittadino è stato anche contattato dallo stesso Castellitto, addolorato per la perdita di una «donna caparbia e determinata».