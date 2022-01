Paola Caruso chi è: carriera e vita privata della ‘ripetente’ di Back to school, in onda stasera su Italia 1

Manca poco a una nuova puntata di Back to school, in onda stasera, martedì 18 gennaio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Nicola Savino, al timone del programma, sottoporrà un gruppo di personaggi famosi all’esame di quinta elementare. Preparati da un team di baby insegnanti, i concorrenti si divideranno tra prove e lezioni, fino ad arrivare al colloquio decisivo davanti alla Commissione. Se riusciranno a rispondere correttamente alle domande, verranno promossi. In caso di bocciatura, saranno rimandati alla puntata successiva.

Back to school: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Back to school: chi sono ‘i ripetenti’ della serata

Tra i vip che si metteranno alla prova questa sera figurano la speaker radiofonica Roberta Lanfranchi, la showgirl Paola Caruso, l’ex calciatore Totò Schillaci e la conduttrice tivù Maria Teresa Ruta. Si aggiungeranno a loro i due rimandati della scorsa settimana: il comico Scintilla e l’ex modella Flavia Vento.

Back to school: carriera e vita privata di Paola Caruso

Back to school: Paola Caruso, tra reality e rotocalchi

Nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985, la showgirl Paola Caruso ha iniziato la sua carriera televisiva da un programma di Maria De Filippi. Dopo la laurea in giurisprudenza, infatti, ha partecipato a Uomini e Donne nell’edizione 2006/2007 come corteggiatrice del tronista Fernando Vitale. A regalarle la celebrità, tuttavia, ci ha pensato il personaggio della Bonas in Avanti un altro, il noto quiz preserale di Paolo Bonolis, dove è rimasta fino al 2016. Spesso ospite come opinionista dei salotti televisivi di Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque, Caruso è stata una dei naufraghi dell’undicesima edizione de L’isola dei famosi, durante la quale si è spesso scontrata coi compagni, e una delle viaggiatrici della settima edizione di Pechino Express. In squadra con l’influencer Tommaso Zorzi, è stato proprio durante il viaggio in Africa che ha scoperto di aspettare un bambino. Accanto ai progetti televisivi, la 37enne vanta una proficua carriera sui social. In particolare su Instagram, dove è seguita da 847mila follower.

Back to school: vita privata di Paola Caruso

Dopo una serie di flirt che hanno riempito le pagine dei giornali di gossip, nel 2018 Paola Caruso si è fidanzata con l’imprenditore Francesco Caserta, dal quale ha avuto il piccolo Michele. Il loro amore, tuttavia, ha avuto vita breve. E, dopo qualche anno, la showgirl ha incontrato il pugile Dario Succi. A luglio 2021, i due hanno annunciato la fine della relazione e, a dicembre dello stesso anno, Caruso è stata fotografata alle Maldive in atteggiamenti complici con il politico Paride Mazzotta. Che, al momento, pare proprio essere la sua ultima fiamma.