Paola Barale: età e fidanzato della concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana, Paola Barale è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 in cui gareggia in coppia con Roly Maden: vediamo qual è la sua età e cosa si sa del suo attuale fidanzato.

Paola Barale: età e biografia

Nata nel 1967 (ha dunque 55 anni), la sua prima apparizione in televisione risale al 1986, quando è stata ospitata a Domenica In in qualità di sosia di Madonna. Poi la carriera come valletta ufficiale di Mike Bongiorno in numerose sue trasmissioni, tra cui La ruota della fortuna (1989-1995), Tutti x uno (1992-1993), Festival italiano (1993) e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro (1994-1995) e La ruota mundial (estate 1994). Dopo aver condotto diversi programmi al fianco di Gerry Scotti, Claudio Cecchetto, Luca Barbareschi e Fiorello, dal 1996 al 2001 ha affiancato Maurizio Costanzo in Buona Domenica – ruolo grazie al quale, nel 1999, ha vinto il Telegatto come personaggio femminile dell’anno.

Sono poi seguite altre conduzioni fino al ruolo da inviata ne La talpa (2008) presentata da Paola Perego su Italia Uno oltre ad alcune parti come attrice (in Broadcast diretto da Laura Chiossone, Colpo d’occhio di da Sergio Rubini e Vorrei vederti ballare di Nicola Deorsola). Nel 2013 ha partecipato, come aiuto-chef del concorrente Lapo Magno, al talent show culinario La terra dei cuochi che ha vinto nella puntata del 2 giugno dell’anno successivo. Dopo un’esperienza in Congo nei campi profughi per i rifugiati politici dell’UNHCR, nel 2015 è tornata in televisione come concorrente di Pechino Express, in coppia con Luca Tommassini. Nel 2022 è nel cast della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle con il ballerino Roly Maden.

Paola Barale: chi è il fidanzato

Per quanto riguarda la vita privata, la sua relazione più celebre è stata quella con Raz Degan dal 2002 al 2008 dopo il matrimonio finito con Gianni Sperti.

Attualmente, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno, «non sono innamorata o fidanzata ma c’è un uomo a cui penso». Secondo gli ultimi rumors, potrebbe trattarsi di Alessandro Carollo, osteopata molto noto nel mondo dello spettacolo che in passato ha collaborato anche con la Fiorentina. 40 anni (15 in meno della Barale), spesso compare insieme a lei in foto e video sui social ma non ha mai confermato né smentito le indiscrezioni sulla presunta relazione con Paola (cosa che nemmeno lei ha fatto).