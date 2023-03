Pantheon di Roma, biglietto a 5 euro: accordo tra ministero della Cultura e Vicariato

È finita l’era del Pantheon gratuito: la nuova convezione sul Regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres spazza via l’ingresso libero e introduce il biglietto di 5 euro, seppur con delle eccezioni. Diverse categorie potranno infatti continuare ad accedere gratuitamente. Il MiC, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Musei e dal Direttore della Direzione Musei statali città di Roma, e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres hanno firmato l’accordo che consentirà ai fedeli di partecipare comunque alle funzioni religiose senza costo alcuno. Interessante la destinazione del ricavato che per il 70 per cento andrà al Ministero della Cultura mentre per il 30 per cento andrà alla diocesi di Roma. Attraverso i proventi, la Diocesi di Roma potenzierà le attività caritative, culturali e di manutenzione, conservazione e restauro di chiese di proprietà statale presenti nel suo territorio.

Biglietto del Pantheon a 5 euro: chi è escluso Quali sono le categorie che continueranno a godere del magnifico Pantheon senza alcun costo? Lo ha chiarito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la firma dell’accordo con il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres per il Pantheon, dicendo che resteranno escluse dal pagamento del biglietto dal costo di 5 euro «tutte quelle categorie che già non pagano l’accesso ai musei, cioè i ragazzi fino ai 18 anni – mentre quelli fino a 25 pagano due euro -, le categorie protette e i loro accompagnatori, le scolaresche e i loro docenti». Il ministro ha inoltre dichiarato che: «Diamo oggi seguito a un impegno che avevo assunto nei primi giorni del mio ministero: far pagare in maniera molto ridotta e modica un biglietto per l’accesso al Pantheon».