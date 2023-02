Paniere Istat 2023, aggiornati i prodotti: quali sono le novità

Ogni anno l’Istat aggiorna il suo paniere di prodotti e anche il 2023 non ha fatto eccezione. Cosa significa? Nel paniere vengono incluse le nuove abitudini di acquisto che le famiglie italiane hanno sviluppato nell’ultimo periodo, analizzando l’evoluzioni dei consumi. Questo strumento ha il compito di rilevare i prezzi al consumo di beni e servizi nel mercato dei consumatori, calcolando poi i numeri indici per la misura dell’inflazione.

I nuovi prodotti e le novità consolidate del paniere Istat 2023

Sono tre i nuovi prodotti che entrano a far parte del paniere Istat 2023. Tra questi ci sono la visita medica sportiva, effettuata da libero professionista, la riparazione dello smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Si tratta di tre prodotti che le famiglie italiane hanno particolarmente ricercato nell’ultimo periodo, segno di un’evoluzione dei tempi, evidenziata specialmente dalla riparazione dello smartphone e dall’acquisto di apparecchiature audio smart.

Comunque, ci sono novità anche quando si parla di prodotti a rilevazione tradizionale, vale a dire quei prodotti che rappresentano ormai consumi consolidati. Entrano nel paniere Istat 2023 il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore e il massaggio estetico.

Le parole del presidente del Codacons

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha parlato in seguito all’aggiornamento del paniere Istat 2023. Le sue parole a questo riguardo sono state: «Entrano nel paniere nuovi beni sempre più presenti nelle case degli italiani, come le apparecchiature audio intelligenti, e servizi molto diffusi e richiesti come la riparazione degli smartphone e i massaggi estetici».

Tuttavia, questo aggiornamento ha lasciato anche qualche perplessità nel presidente: «Ciò che non si comprende, però, è la seconda riduzione consecutiva decisa dall’Istat per il peso della voce ‘Prodotti alimentari e bevande analcoliche‘, comparto che risente particolarmente del caro-prezzi e la cui inflazione incide in modo rilevante sui bilanci delle famiglie, specie quelle numerose o a reddito basso».